Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

К лючова петролопроводна система в Саудитска Арабия е била ударена от снаряди в четвъртък, според двама американски служители, запознати със случая.

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия заяви в официално съобщение на уебсайта си в петък, че петролопроводът е бил нападнат и е бил спрян като превантивна мярка, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Първоначалният анализ показва, че са били ударени помпени станции, разположени до самия тръбопровод, съобщи един от американските служители. Сателитна снимка от петък показва сериозни щети от пожар в една от помпените станции, а изображение на друга станция от четвъртък показва малък пожар, изпращащ гъсти облаци черен дим.

Първоначално не беше ясно кой е отговорен за ударите или дали има повредени участъци от самия тръбопровод, но един от служителите заяви, че той е бил ударен от дронове, дошли от Ирак.

По-късно Министерството на външните работи на Саудитска Арабия излезе с изявление, осъждащо атаката срещу петролопровода „Изток-Запад“ в регионите Рияд и Медина, извършена от няколко дрона от територията на Ирак, която е довела до ранени и щети, по чието отстраняване се работи.

В изявлението се посочва още, че по молба на иракския министър-председател, за да се даде възможност на братското иракско правителство да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на нападения от нейна територия срещу Кралството и съседните страни, Саудитска Арабия е решила да не отговаря на този етап, в подкрепа на усилията на иракските власти.

Ударът е сигнал, че петролните ресурси на кралството и способността му да ги изнася са изправени пред нарастващи заплахи на фона на продължаващата война с Иран. Атаките срещу петролопровода идват броени дни след като свързана с Иран милиция завзе стратегически пристанищен град на Червено море в Йемен, което може допълнително да застраши енергийните доставки в региона.

Към момента не е ясно колко време ще отнеме ремонтът на щетите по системата. В изявлението на Министерството на енергетиката се казва, че съоръжението е било подложено на множество атаки в четвъртък, довели до определен брой ранени. Добавя се, че екипите предприемат необходимите мерки за обезопасяване на съоръжението и оценка на неговата безопасност.

Иракското правителство също излезе с изявление в петък, осъждайки атаките. Властите в Багдад обявиха, че са разпоредили спешно разследване за установяване на извършителите и няма да позволят територията или въздушното пространство на страната да бъдат използвани за нападения. Иракското правителство потвърди отхвърлянето на всякакви действия, които увреждат сигурността и стабилността на Саудитска Арабия или вредят на дълбоките братски отношения между двете страни.

През тази седмица цените на петрола скочиха над 100 долара за барел на фона на силните колебания, причинени от събитията в Близкия изток.

Саудитският петролен гигант Aramco, Държавният департамент на САЩ и Белият дом не отговориха веднага на запитванията за коментар. Централното командване на въоръжените сили на САЩ отказа коментар по инцидента.

Американските власти работят по събирането на разузнавателна информация за случая. Въпреки че източникът на атаката първоначално беше неизвестен, свързани с Иран милиции в Ирак и преди са използвали дронове за атаки срещу Саудитска Арабия. Според експерти това може да е част от по-широка иранска стратегия за използване на прокси групи с цел принуждаване на арабските нации да отхвърлят американското присъствие в региона.

В края на юли саудитският министър на отбраната Халид бин Салман се срещна във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да предаде оценката на Кралството за конфликта с Иран, че Техеран ще търси лостове за влияние чрез ескалация и ще се опита да използва останалите си прокси групи, включително милициите в Ирак и хутите.

Сателитите са засекли девет големи пожара в близост до петролопровода „Изток-Запад“ в четвъртък, въпреки че местоположението на поне шест от тях съвпада с контролирани зони за изгаряне на излишни количества петрол и газ при извънредни ситуации.

Петролопроводът стана от ключово значение за Саудитска Арабия след избухването на войната между САЩ и Иран. Кралството пренасочи около 5 милиона барела петрол на ден, които преди това бяха предназначени за танкери в Персийския залив, тъй като Иран практически затвори Ормузкия проток. Вместо това петролът се транспортира през тръбопровода „Изток-Запад“ до пристанището Янбу на Червено море.

Тъй като бойците хути заявиха, че ще вземат подцел всеки саудитски кораб, който се опитва да премине през протока Баб ел-Мандеб, този изходен маршрут за петрола на кралството също може да бъде подложен на риск.

Ремонтът на помпените станции обаче може да се окаже по-малко трудоемък от отстраняването на сериозни щети по самия тръбопровод, посочват американски служители и експерти.

Ударът срещу петролопроводната система съвпада и с доклада на Саудитска Арабия до ОПЕК, според който производството ѝ на суров петрол е отбелязало срив през миналия месец, спадайки до най-ниските си нива от 1990 г. насам.