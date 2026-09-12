България

РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

Районът около склада е отцепен, а служителите са евакуирани

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 09:13
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И змервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склад на оръжейното предприятие „ЕМКО“ край село Горни Въртища, област Габрово. В обекта тази нощ избухна пожар, предаде агенция БГНЕС.

Районът около склада е отцепен, а служителите са евакуирани. По информация на управителя на предприятието няма опасност за тях. На място са изпратени три екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Активираха BG Alert заради пожара в склад на оръжейния завод „ЕМКО“

Заради инцидента е активирана системата BG-ALERT. Към момента няма данни за опасност за населението в близките населени места. Най-близкото селище се намира на повече от километър от обекта.

Очаква се на място да пристигнат министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов, които ще проверят организацията на действията и предприетите мерки.

Инцидентът става малко повече от месец след експлозиите в складова база на „ЕМКО“ край село Белица на 10 август. След тях районът беше обявен за опасен, а военнослужещи се включиха в прочистването и обезопасяването му.

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

При обследването на 566 декара около завода бяха открити 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях бяха унищожени на място, а останалите предадени за утилизация. Събрани бяха и около два тона метални отломки.

За инцидента край Белица Окръжна прокуратура – Габрово води досъдебно производство. Разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност.

От „ЕМКО“ заявиха след августовския инцидент, че човешка грешка е изключена. Причините за настоящия пожар в складовата база край Горни Въртища предстои да бъдат установени.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Пожар ЕМКО Горни Въртища Габрово Оръжеен склад Инцидент Замерване на въздуха BG-ALERT МВР Белица
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