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Не е пушене или алкохол: Разкриха водещия рисков фактор за рак

Ако попитате повечето хора какво причинява рак, отговорът най-вероятно ще бъде пушенето, алкохолът, слънцето, боята за коса или друг фактор, който може да бъде избегнат

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 12:19
Не е пушене или алкохол: Разкриха водещия рисков фактор за рак
Източник: istock/GuliverImages

Ф акторът, който е най-силно свързан с раковите заболявания, е неизбежен – състояние, през което всички ще преминем. Ако попитате повечето хора какво причинява рак, отговорът най-вероятно ще бъде пушенето, алкохолът, слънцето, боята за коса или друг фактор, който може да бъде избегнат.

Но най-важният рисков фактор за рака е нещо друго: стареенето. Точно така, факторът, най-тясно свързан с рака, е неизбежен – състояние, което всички ще изпитаме, пише The Independent.

Защо това е важно? Възрастните хора са най-бързо растящата група от населението в Канада и в световен мащаб. До 2068 г. приблизително 29% от канадците ще бъдат на възраст над 65 години.

Тъй като ракът е едно от най-честите заболявания при по-възрастните хора и едно от най-разпространените в Канада и по света, това означава, че трябва да обмислим как да осигурим най-добрите онкологични грижи за тази възрастова група.

Демографски обрат

И така, как се справяме досега? Отговорът е: не много добре. Това може да е изненадващо, но разполагаме и с голяма възможност за иновации и подготовка за този демографски обрат в онкологичните грижи.

Международните указания, включително тези на Американското дружество по клинична онкология, гласят, че всички по-възрастни пациенти трябва да преминат през гериатрична оценка, преди да вземат решение за лечението си на рак. Най-широко използваните модели на гериатрична оценка включват специалист по гериатрия.

Консултацията с гериатър позволява на онколога и на възрастния човек да проведат разговор за лечението, въоръжени с информация. Неща като това как лечението може да повлияе на техните когнитивни способности, физически функции, съпътстващи заболявания (каквито повечето възрастни хора имат при диагностициране с рак) и очакваната продължителност на оставащия живот.

Важно е да се отбележи, че гериатрите поставят в центъра на своята оценка онова, което е най-важно за пациентите. Този подход подкрепя всяко решение относно рака около желанията на възрастните хора и техните близки. При поставяне на диагноза по-възрастните хора преминават през множество тестове и измервания на показателите си, но доказателствата сочат, че те не са толкова точни, колкото гериатричната оценка за откриване на проблеми под повърхността.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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