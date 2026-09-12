България

Затварят ключови булеварди в София: Вижте промените в градския транспорт

Във връзка с провеждането на събитието „Нестле за Живей Активно!“ 2026 Столичната община въвежда временни ограничения в движението и промени в градския транспорт в централната част на София

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 07:25
Затварят ключови булеварди в София: Вижте промените в градския транспорт
Източник: БТА

В ъв връзка с провеждането на събитието „Нестле за Живей Активно!“ 2026 Столичната община въвежда временни ограничения в движението и промени в градския транспорт в централната част на София.

В периода от 19:00 до 22:00 ч. се забранява преминаването на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите със специален режим, по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „България“. Ограничението важи и двупосочно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от бул. „Черни връх“ до моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“, както и по самия мост.

За същия часови диапазон се въвеждат следните промени в маршрутите и спирките на градския транспорт:

  • Автобус 9: В посока пл. „Орлов мост“ се пренасочва от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Васил Левски“ и надясно по ул. „Шипка“. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на 50 метра преди бул. „Цар Освободител“.
  • Автобус 72: В посока ж.к. „Западен парк“ ще преминава от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“. В посока хотел „Плиска“ трасето преминава от ул. „Св. Георги Софийски“ през бул. „Прага“, бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел на НДК, бул. „Васил Левски“, ул. „Шипка“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Превозните средства ще използват временната спирка преди бул. „Цар Освободител“ и всички съществуващи спирки по променения участък.
  • Автобус 76: Двупосочно в посока ж.к. „Гоце Делчев“ се движи от бул. „Цариградско шосе“ през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“ (на връщане през бул. „Ген. Скобелев“ и тунела на НДК), бул. „Прага“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и бул. „П. Ю. Тодоров“. Автобусите спират на наличните спирки по трасето и на спирка „Пл. Орлов мост“ (код 1288), обслужвана и от линии 280, N1, 3, 4, 5 и 11.
  • Автобуси 84 и 183: В посока ул. „Ген. Гурко“ се пренасочват от бул. „Цариградско шосе“ по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, извършват обратен завой при Военната академия на ул. „Шипка“ и се връщат обратно към бул. „Цариградско шосе“. Спират на спирка „Пл. Орлов мост“ (код 1288) и на спирка „Военна академия“ (код 0442), използвана от линии 9, 72, 75 и 213.
  • Автобус 94: В посока СУ „Св. Климент Охридски“ се движи от бул. „Свети Наум“ по бул. „Арсеналски“, през спирка „Хотел Хемус“ (за линии 102, Х9, 6 и 7), до колелото при басейн „Спартак“, откъдето през спирка „ПК Спартак“ и бул. „Черни връх“ се връща по бул. „Свети Наум“.
  • Автобуси 204 и 304: Двупосочно в посока ж.к. „Гоце Делчев“ и НИМ се отклоняват от бул. „Цариградско шосе“ през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“ (на връщане през тунела на НДК), бул. „Прага“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и бул. „България“. Спират на спирка „Пл. Орлов мост“ (код 1288) и на спирките по променения маршрут.
  • Автобус 604: В посока УМБАЛ „Пирогов“ се движи от бул. „Цариградско шосе“ през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Св. Георги Софийски“ и бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“. В посока гара „Искър“ преминава от бул. „Пенчо Славейков“ през бул. „Прага“, бул. „Ген. Скобелев“, тунела на НДК, бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“. Спира на спирка „Пл. Орлов мост“ (код 1288) и по променения си път.
  • Тролейбус 6: Маршрутът се скъсява до пл. „Руски паметник“. От ж.к. „Люлин 3“ тролейбусите движат по обичайния път до бул. „Патриарх Евтимий“, откъдето продължават по бул. „Ген. Скобелев“, правят обратен завой на пл. „Руски паметник“ и се връщат през подлеза на НДК и бул. „Васил Левски“ (спирка „Ул. 6-ти септември“).
  • Тролейбус 7: Маршрутът се скъсява до кино „Одеон“. От ж.к. „Люлин 3“ линията се движи през подлеза на НДК по бул. „Васил Левски“, прави обратен завой на кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий“ и се връща по обратния си път.

От Столичната община напомнят, че временно преорганизиране на движението в града се въвежда и във връзка с провеждането на Европейското първенство по волейбол в периода от 9 до 22 септември.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Йоана Христова    
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