Ръждавичка и Калоян се изправят срещу Цвети и Дино в следващата звездна битка в “Игри на волята”

Н ово предизвикателно съревнование очаква зрителите на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. В LactoFlor - Битка на звездите сили ще премерят двойките Симона Ръждавичка-Калоян Цветанов и Цвети Станева-Николай-Начев Дино.

Арената в Дивия север ще приветства легендарните воини със сложни изпитания, изискващи отлична работа в екип и внимание към детайла. Загубилите ще приключат своето участие, а победителите ще си осигурят място в следващата фаза на надпреварата за наградата от €20 000, където вече ги очакват първенците от първия звезден дуел - Ваня Запрянова и Светлин Митев.

Участие в днешния сблъсък ще вземе и племето на Канарите. Съплеменниците ще трябва да изберат своя фаворит за битката и при успех ще се сдобият с ценно предимство.

Гледайте LactoFlor - Битка на звездите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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