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Ръждавичка и Калоян се изправят срещу Цвети и Дино в следващата звездна битка в “Игри на волята”

Канарите ще получат възможност да спечелят ценно предимство

12 септември 2026, 12:10
Ръждавичка и Калоян се изправят срещу Цвети и Дино в следващата звездна битка в “Игри на волята”

Н ово предизвикателно съревнование очаква зрителите на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. В LactoFlor - Битка на звездите сили ще премерят двойките Симона Ръждавичка-Калоян Цветанов и Цвети Станева-Николай-Начев Дино.

Арената в Дивия север ще приветства легендарните воини със сложни изпитания, изискващи отлична работа в екип и внимание към детайла. Загубилите ще приключат своето участие, а победителите ще си осигурят място в следващата фаза на надпреварата за наградата от €20 000, където вече ги очакват първенците от първия звезден дуел - Ваня Запрянова и Светлин Митев.

Участие в днешния сблъсък ще вземе и племето на Канарите. Съплеменниците ще трябва да изберат своя фаворит за битката и при успех ще се сдобият с ценно предимство.

Гледайте LactoFlor - Битка на звездите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята NOVA Битка на звездите съревнование риалити предаване звезден дуел Канарите изпитания работа в екип След игрите
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