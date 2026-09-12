Свят

Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Най-малко 23 души са ранени, седем от пострадалите са откарани в болница, включително бебето

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 10:59
Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца
Източник: iStock/GettyImages

Най-малко 23 души, сред които и петмесечно бебе, са ранени при сутрешна ракетна атака срещу Одеса. Информацията съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Седем от пострадалите са настанени в болница, включително и бебето.

Въздушният удар е унищожил напълно горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Взривната вълна е нанесела щети на съседни домове и на газопровод с ниско налягане.

В съобщението си Кипер допълва, че поражения има по още три жилищни сгради, като една от тях е разрушена изцяло. Към момента няма данни за други ранени на тези адреси.

Спасителните и аварийните служби работят на място за отстраняване на щетите и ликвидиране на последиците от удара.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, а най-големи компактни групи има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Светла Драгнева, кореспондент в Одеса    
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