Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Най-малко 23 души, сред които и петмесечно бебе, са ранени при сутрешна ракетна атака срещу Одеса. Информацията съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Седем от пострадалите са настанени в болница, включително и бебето.

Въздушният удар е унищожил напълно горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Взривната вълна е нанесела щети на съседни домове и на газопровод с ниско налягане.

В съобщението си Кипер допълва, че поражения има по още три жилищни сгради, като една от тях е разрушена изцяло. Към момента няма данни за други ранени на тези адреси.

Спасителните и аварийните служби работят на място за отстраняване на щетите и ликвидиране на последиците от удара.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 и 60 хиляди души, а най-големи компактни групи има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.