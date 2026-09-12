Свят

Швеция пред исторически избор: Крайната десница е на крачка от правителството

Последните проучвания показват минимална преднина за лявото обединение, което подкрепя Магдалена Андершон от Социалдемократите за завръщане на власт. Настоящият консервативен министър-председател Улф Кристерсон обаче обещава министерски кресла за твърде десните си съюзници, ако остане на власт

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 11:20
Швеция пред исторически избор: Крайната десница е на крачка от правителството
Магдалена Андершон и Улф Кристерсон по време на телевизионен дебат   
Източник: БТА/AP

Л явият и десният политически блок в Швеция са в оспорвана надпревара на парламентарните избори в неделя, като настоящият консервативен министър-председател Улф Кристерсон обещава министерски кресла за твърде десните си съюзници, ако остане на власт.

Последните проучвания показват минимална преднина за лявото обединение, което подкрепя Магдалена Андершон от Социалдемократите за завръщане на власт.

В правителството Кристерсон разчиташе на подкрепата на крайнодясната партия „Шведски демократи“ (ШД), която има неонацистки корени, пише Би Би Си (BBC).

Националната сигурност, престъпността на бандите и разходите за социални дейности са сред основните теми, но възможността антиимиграционната ШД да влезе в управлението също може да повлияе на крайния резултат.

В Швеция има два основни политически блока – с четири партии вдясно и четири вляво, така че шведите са свикнали с коалиционни правителства и правителства на малцинството.

Повече от осем милиона души имат право на глас на изборите за шведския Риксдаг.

Проучване от петък, поръчано от шведската информационна служба Ekot, дава на левия блок 50,8% от гласовете, спрямо 47,6% за десния – преднина от 3,2%. Центристко-левите социалдемократи, които обещаха повече публични разходи, водят в проучванията с 28,6%, докато вдясно „Шведски демократи“ са зад тях с 18,3%, показва анкетата на Ekot.

Други социологически проучвания от петък също поставят левия блок начело.

Социалдемократите редовно са оглавявали шведските правителства след Втората световна война и са били водещата политическа сила в страната през по-голямата част от миналия век.

За разлика от тях, ШД, основана от симпатизанти на нацизма през 80-те години на миналия век, с десетилетия бяха изолирани от основния политически поток. Последните избори през 2022 г. обаче отбелязаха преломен момент, като ШД станаха втората по големина партия в Швеция след кампания, фокусирана върху имиграцията и тежките престъпления.

Оттогава те оказваха външна подкрепа на настоящата дясноцентристка коалиция, която затегна драстично миграционната политика, включително чрез премахване на постоянното пребиваване за бежанци и увеличаване на депортациите. Депутатите от партията обаче никога не са заемали министерски постове.

„Шведски демократи“ преминаха през скандали по време на тази изборна кампания, включително обвинения, че представител на партията е разпространявал проруски послания в социалните мрежи. Кристерсон заяви, че въпросният служител трябва да бъде уволнен, ако твърденията се потвърдят, докато лидерът на ШД Джими Окесон обяви, че партията разследва обвиненията.

Николас Ейлот, доцент по политология в университета Сьодьортьорн, коментира пред BBC, че влизането на партията в правителството „би било още една голяма стъпка в нейното нормализиране“, но добави, че това не е основната тема за гласоподавателите. „Въпреки това, то все пак може да се окаже важно за крайния резултат“, каза той.

Ейлот обясни, че някои избиратели, които биха подкрепили дясноцентристките партии, могат да се пренасочат към опозицията, подразнени от перспективата за министри от ШД. Въпреки че според него те едва ли ще са много на брой, „може да се окажат достатъчни, за да наклонят везните срещу управляващия десен блок“, посочи той.

Изборите този уикенд се провеждат седмица след като крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) беше близо до спечелването на мнозинство в източната провинция Саксония-Анхалт.

Те оглавиха вота с близо 44% от гласовете, а местният им лидер Улрих Зигмунд заяви, че преговаря с друга партия и с независими депутати с надеждата да поемат контрола над местния парламент.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Избори в Швеция Шведски демократи Улф Кристерсон Магдалена Андершон Крайнодесни Имиграция Престъпност Коалиционно правителство Ляв блок Десен блок
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