Тръмп изненада в Дъблин, говори за обединение на Ирландия

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че обединението на Ирландия „би било фантастично нещо“ по време на двустранна среща с ирландския премиер Мишел Мартин, като прогнозира, че това „в крайна сметка ще се случи“.

Запитан от журналист за мнението му относно обединението на Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, и Република Ирландия, Тръмп първоначално призна, че коментарите му могат да разпалят политически чувствителната тема, след което изрази подкрепа.

„Е, не искам да създавам проблеми. Но ще ви кажа, че бих искал да я видя обединена“, каза Тръмп, аргументирайки се, че това би било „голямо постижение за всички“.

Тръмп също така каза, че обединението ще се случи в даден момент, и попита как това би могло да бъде нещо отрицателно, пише Си Ен Ен (CNN).

„Това ще се случи в крайна сметка. Знаете ли какво? Това ще се случи в даден момент. Мисля, че ще се случи сега. Имате правилния човек тук, който да задвижи нещата. Но да, мисля, че би било фантастично нещо. Очевидно е, че Обединеното кралство ще има какво да каже по въпроса, но мисля, че би било страхотно. Искам да кажа, как може да е лошо?“, заяви американският държавен глава.

Тръмп кацна в Ирландия в събота сутринта, за да проведе разговори с лидерите на страната, преди да присъства на турнир в едно от своите голф игрища.

Тръмп, носещ червена вратовръзка, беше посрещнат на пистата от няколко официални лица, сред които министърът на финансите на Ирландия Саймън Харис, министърът на външните работи Хелън Макенти, посланикът на САЩ в Ирландия Едуард Уолш и посланикът на Ирландия в САЩ Джералдин Бърн Нейсън.

Синът на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, и съпругата му Бетина слязоха от самолета след това и също поздравиха официалните лица на земята.

Тръмп отговори накратко на няколко въпроса на връщане към президентската лимузина след протоколната среща с ирландския президент Катрин Конъли, включително на един относно корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб. „Всичко ще се подреди добре. Всичко ще се подреди отлично“, каза Тръмп.

Конъли не се ангажира с медиите, които викаха въпроси, а вместо това гледаше напред пред резиденцията, докато Тръмп напускаше района.

Последният път, когато Тръмп посети Ирландия като президент, беше по време на първия му мандат през юни 2019 г. Настоящата визита го отвежда извън САЩ в ключов за него политически момент, само седмици преди междинните избори и на фона на бързото напредване на подкрепяните от Иран хути в Йемен, което заплашва да отвори втори фронт във войната с Иран.

По време на престоя си в Ирландия Тръмп ще бъде до голяма степен защитен от общественото внимание и отдалечен от очакваните протести. Вместо това той ще бъде превозван с кортеж директно до три официални правителствени резиденции във Финикс Парк, голям градски парк в централната част на Дъблин, който властите са затворили още от петък вечерта.

Там той ще проведе двустранна среща с премиера Михол Мартин и ще направи обръщение пред бизнес лидери в резиденцията на американския посланик Едуард Уолш, съобщи за CNN представител на Белия дом.

Срещите на президента с ирландските политически лидери ще засегнат двустранното икономическо сътрудничество, създаването на бизнес възможности за американската индустрия и обсъждането на международни въпроси от споделен интерес, допълни официалният източник.

Посещението на Тръмп представлява труден баланс за ирландското правителство. От една страна, американските компании, много от които имат европейски централи в Ирландия, са изключително важни за икономиката на страната. От друга страна, Тръмп остава непопулярен сред голяма част от ирландското общество и се очакват протести.

Наред с демонстрацията, планирана за следобеда в събота в центъра на Дъблин, се очаква протести да се проведат и в Дунбег, селото в западната част на Ирландия, където се намира голф игрището на Тръмп, както и на летище „Шанън“.

Летище „Шанън“ служи като ключов транзитен възел за американските военни от десетилетия и се използва за презареждане с гориво на американски войски, пътуващи за Афганистан и Ирак. През годините там са организирани редица протести от антивоенни организации срещу използването на съоръжението от въоръжените сили на САЩ.

През 1984 г. посещението на тогавашния президент Роналд Рейгън в Ирландия също е белязано от протести. Архивните кадри на RTÉ News показват хиляди участници в демонстрацията „Жива верига около Рейгън“, включително антиядрени групи. Върху импровизирани ракети е бил изписан надписът „Отказ от крилати ракети“, а видеоклип показва и транспарант с думите „Пари за нуждаещите се, а не за война“.

След приключване на срещите си в Дъблин Тръмп ще се отправи на запад в неделя към игрището си в Дунбег, където ще присъства на турнира „Ирландия Оупън“. Неговият син Ерик заяви пред ирландската национална телевизия RTÉ, че голф игрището е най-големият работодател в района.

„Отидете в таверната на Мориси в Дунбег и чуйте от истински ирландец дали харесва президент Тръмп и семейство Тръмп. Нека те потвърдят какво сме направили за страната, какво сме инвестирали тук и какво уважение и любов винаги сме демонстрирали към тях“, каза той.

Конъли бе сред онези, които протестираха срещу посещението на Тръмп през 2019 г., преди да бъде избрана на церемониалния пост президент на Ирландия през 2025 г. Докато приемаше Мартин в Овалния кабинет за посещение по случай Деня на Свети Патрик през март, Тръмп се обърна към Конъли в мъжки род, запитан от ирландски журналист относно нейни коментари за „нарушения на международното право“ в Близкия изток.

„Вижте, той има късмет, че изобщо съществувам, това е всичко, което мога да кажа. Ако ще позволявате на страни, които са болни и дементирали, а те са дементирали, да имат ядрено оръжие, всеки по целия свят трябва да бъде много благодарен“, каза тогава Тръмп.

Облечена в черен костюм, Конъли посрещна Тръмп в Арас ан Уахтаран, където двамата се ръкуваха и размениха няколко думи, преди да влязат вътре, където Тръмп се подписа в книгата за гости. След това те излязоха отново, за да изслушат химните на САЩ и Ирландия, изпълнени от оркестър.