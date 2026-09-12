Пожарът край село Димовци все още не е овладян

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

П ожарът край гурковското село Димовци все още не е овладян, съобщи в дряновското село Царева ливада директорът на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

Борбата с огъня продължава при изключително тежък терен и силен вятър, който допълнително затруднява гасителните действия. На този етап няма опасност за местните жители, тъй като населеното място е обезопасено още вчера. Основните усилия на екипите са насочени към спасяването на горския масив, като в гасенето участват и хеликоптери на Министерството на отбраната.

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

По повод постъпилите сигнали за задимяване в различни населени места Джартов уточни, че в района няма други активни огнища. Към момента няма данни за превишаване на допустимите норми за качество на въздуха.

Сигналът за инцидента край Димовци е подаден в 12:51 ч. вчера.

Голям пожар в Димовци, бедствено положение, активираха BG-Alert

В селото е в сила частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-ALERT. Огънят вече е засегнал близо 2000 декара гора, а работата по окончателното му локализиране продължава.