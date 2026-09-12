Свят

Путин от Ню Делхи: Чужди войски в Украйна означават война срещу Русия

Путин първоначално заяви, че няма да коментира първото място, което „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, но след това добави, че за събитията на Стария континент, включително и за изборите, са виновни западните елити

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 09:02
Путин от Ню Делхи: Чужди войски в Украйна означават война срещу Русия
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от „системни грешки“, допуснати от глобалистите на Запад, предаде Ройтерс. 

Путин първоначално заяви, че няма да коментира първото място, което „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, но след това добави, че за събитията на Стария континент, включително и за изборите, са виновни западните елити

„Смятам, че всичко, което се случва в Европа в момента, е всъщност резултат от системни грешки на т. нар. Запад ... на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката“, заяви руският президент пред журналисти по време на съвместна пресконференция в първия ден от посещението му в Индия. Той ще участва в срещата на върха на лидерите БРИКС, която започва днес в столицата Делхи, заедно с китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан. 

Путин също така заяви, че конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да „въвлече“ Украйна в НАТО.  Страните от Запада, каза той, също така не са обърнали внимание на противопоставянето на Русия срещу разширяването на алианса на изток. 

След като през 2014 г. един проруски президент беше принуден да избяга от Украйна, Путин заяви, че Западът „веднага си поставил за цел да въвлече Украйна в НАТО. И това в крайна сметка се оказа основната причина за днешните трагични събития в Украйна“. 

„Вината за това е на западните глобалистки елити, въпреки че те постоянно прехвърлят вината върху нас“, подчерта руският президент. „Мисля, че хората в Европа разбират какво се случва, оттук идват и днешните резултати в Германия, както и тенденциите в Европа като цяло“, каза той пред журналистите. 

Страните от Запада, каза Путин, „плашат хората си с измислена заплаха от Русия, която уж датира още от времето на Съветския съюз. Но такава заплаха няма и никога не е имало“. „Ние не заплашваме и нямаме намерение да заплашваме европейските държави. Защо бихме го направили? Никой дори не си дава сметка, че нямаме никаква причина да влизаме в конфликт с Европа“, добави той.

Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украйна би означавало „война срещу Русия“. „В момента те (европейските лидери – бел. ред.) заявяват, че обмислят как да изпратят войски на територията на Украйна. Това означава война срещу Русия“, заяви Путин, цитиран от руските информационни агенции, от Делхи, където се намира за срещата на върха на БРИКС.

Русия, която започна войната срещу Украйна през февруари 2022 г., винаги е определяла изпращането на западни войски на украинска територия като червена линия, която не бива да бъде прекрачвана. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Габриела Големанска, Симеон Томов    
Владимир Путин Русия Украйна Запад НАТО БРИКС глобалисти избори в Германия разширяване на НАТО европейски войски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

Лейди Гага стана майка! Певицата и Майкъл Полански посрещнаха първото си бебе

Лейди Гага стана майка! Певицата и Майкъл Полански посрещнаха първото си бебе

Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров

Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров

Путин от Ню Делхи: Чужди войски в Украйна означават война срещу Русия

Путин от Ню Делхи: Чужди войски в Украйна означават война срещу Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Hyundai вижда голямо бъдеще в офроуда, може да направи XRT версии на повечето си модели

Hyundai вижда голямо бъдеще в офроуда, може да направи XRT версии на повечето си модели

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 1 ден
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 1 ден
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

Свят Преди 1 час

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия заяви в официално съобщение на уебсайта си в петък, че петролопроводът е бил нападнат и е бил спрян като превантивна мярка

Учени откриха странно „дяволско цвете“ в Тайланд

Учени откриха странно „дяволско цвете“ в Тайланд

Любопитно Преди 1 час

Ботаници откриха в Тайланд нов вид безлистно растение, наречено Thismia daemona. То живее под земята, няма хлорофил и се храни чрез гъби. Видът наброява под 50 индивида и вече се смята за критично застрашен от изчезване

Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

България Преди 2 часа

Предупреждението важи за събота в Западна и Централна България; по Черноморието остава слънчево и топло

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

България Преди 9 часа

Районът е отцепен, а три екипа на пожарната следят ситуацията на място

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Гимнастикът Исус приключи участието си в надпреварата след тежка загуба на Арената

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

Свят Преди 11 часа

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

България Преди 12 часа

По случая е започнало разследване

Ердоган заговори за избори

Ердоган заговори за избори

България Преди 12 часа

Той не посочи дата и не призова изрично за провеждането на предсрочен вот

„Хамас“ готвел удари в Германия и Австрия

„Хамас“ готвел удари в Германия и Австрия

Свят Преди 12 часа

Обвиняемите са действали като членове на мрежата на „Хамас“ извън палестинските територии

За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

България Преди 13 часа

Над 400 ученици за първи път ще прекрачат прага на новото 204-о основно училище

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

България Преди 13 часа

Говори един от най-близките приятели на тиктокъра беглец

Оуен Матюс: Украйна губи войната

Оуен Матюс: Украйна губи войната

Свят Преди 13 часа

Оуен Матюс: В определен смисъл Тръмп се заблуждава дълбоко

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

България Преди 14 часа

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Свят Преди 15 часа

В сряда в инвалидна количка Астрид участва в погребението на брат си

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Свят Преди 15 часа

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

България Преди 16 часа

Стоките са продавани както по интернет, така и по други канали

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Внимание! Опасно време в планината

sinoptik.bg
1

Иде мека и влажна зима

sinoptik.bg

Христо Шопов се понесе на крилете на любовта с млада писателка

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 септември, събота

Edna.bg

Новак в Mr Bit Втора лига прибра ненужен в Локомотив София

Gong.bg

Зварценегер е звяр в дербитата!

Gong.bg

Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването, няма да засегне експертните функции на РЗИ

Nova.bg

Йотова или Гюров? Какви са аргументите на хората зад кандидатите за президент

Nova.bg