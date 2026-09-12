България

Здравният министър с предупреждение: Фалшиви новини твърдят, че отпадат направленията

По отношение на потребителската такса при личния лекар Ивкова посочи, че размерът ѝ трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и НЗОК. „Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, каза тя

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 09:52
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З дравният министър Катя Ивкова коментира поисканата ѝ оставка от „Продължаваме Промяната“, както и предстоящата административна реформа в Министерството на здравеопазването.

В ефира на „Събуди се“ по NOVA тя уточни, че е научила за искането за оставката си от публикация на Николай Денков в социалните мрежи.

По думите ѝ реформата не засяга здравната система, а оптимизирането на администрацията. „Административната реформа не е здравна реформа. Целта е да се запазят експертните функции на Регионалните здравни инспекции“, заяви Ивкова.

Тя обясни, че експертите, които отговарят за контрола върху лекарствата и общественото здраве в отделните области, ще продължат да работят на същите места. „Хората ще могат да се обръщат към едни и същи експерти. Що се отнася до администрацията, която се занимава със счетоводство и правни услуги, нека използваме възможностите на дигиталните технологии“, каза министърът.

Ивкова коментира и оставката на доц. Ангел Кунчев. Тя отрече да го е обвинявала и посочи, че е реагирала след подаден сигнал. „Още преди около две години той беше споделил, че има желание да се пенсионира, затова не се изненадах“, каза тя.

Министърът призова гражданите да се обръщат директно към Министерството на здравеопазването за достоверна информация на фона на разпространявани твърдения, че от догодина ще отпаднат направленията. „В последно време се разпространяват фалшиви новини с мен и с думи, които изобщо не съм казвала“, заяви Ивкова.

По темата за Националната детска болница тя увери, че тя ще бъде реализирана в рамките на мандата, заедно с прилежащата инфраструктура. Паралелно с това ще се работи и за осигуряването на необходимите медицински кадри.

Министърът съобщи още, че тази година са осигурени 5600 дози противогрипни ваксини, включително за деца, както и назални ваксини. Очаква се след седмица личните лекари да могат да ги набавят.

По отношение на потребителската такса при личния лекар Ивкова посочи, че размерът ѝ трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и НЗОК. „Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, каза тя.

Ивкова коментира и проблема с недостига на медицински сестри в столичните ясли. По думите ѝ при трайна невъзможност да бъдат осигурени медицински специалисти съществува възможност за изключение – в цялата ясла да бъде назначено медицинско лице, а в отделните яслени групи да работят педагози. „Ще проведем още разговори със Столичната община“, заяви здравният министър.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
Катя Ивкова Министерство на здравеопазването Административна реформа Оставка Ангел Кунчев Национална детска болница Противогрипни ваксини Потребителска такса Медицински сестри Фалшиви новини
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