Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

С лед взривовете в складовете на военния завод „ЕМКО“ край дряновското село Горни Върпища са останали само локални единични пожари, които не се разпространяват. Това съобщи в габровското село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Очаква се експертите от Дирекция „Специални операции за борба с тероризма“ да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието, за да може огънят да бъде потушен окончателно.

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Ситуацията се следи постоянно с дрон, като са предприети всички необходими мерки за локализиране на пламъците. Министърът уточнява, че снощи е била задействана системата BG-ALERT, но до евакуация на местното население не се е стигнало.

При този инцидент отломките са значително по-малко в сравнение с предишните взривове в склада на компанията край село Белица от 10 август. Причината е, че в обекта в Горни Върпища се съхраняват по-малко боеприпаси. Детонациите също са били по-малко на брой, а самата сграда е засегната само частично.

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Разследващите органи ще проверят всяка една възможна причина за възникването на инцидента, както се работи и по случая от миналия месец.

Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната, съобщи пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев, който е на място във връзка със снощните взривове във военните складове на „ЕМКО“ край дряновското село Горни Върпища. Ще бъдат дадени съответните предписания, допълни той.

„Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана“, заяви Демерджиев и добави, че това е вторият инцидент в „ЕМКО“, но е имало и други инциденти назад във времето.

Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.

На въпрос дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че по време на проверките, ако се установят пропуски в действащия режим, те ще бъдат отстранени.

Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място, посочи Демерджиев. Той отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предходния инцидент в село Белица.

В момента говорим за една комплексна проверка по всички възможни параметри, касаещи начина на съхранение на тази продукция и суровини за изработването ѝ, коментира министърът. Иван Демерджиев допълни, че е необходимо много прецизно обследване по отношение на охраната, защото очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде – не заради ситуацията в България, а заради ситуацията в целия регион.

На терен са главният секретар на МВР Любомир Николов, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Александър Джартов и директорът на производството в завода край село Белица инж. Славчо Димиев. В огледа и организацията на действията участват също областният управител на Габрово Кристина Сидорова и окръжният прокурор на града Тихомир Петков.