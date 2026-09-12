България

Официално: „Продължаваме промяната“ застава зад двойката Гюров - Кандев

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България“, се казва в съобщението

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 14:44
Официално: „Продължаваме промяната“ застава зад двойката Гюров - Кандев
Продължаваме промяната   
Източник: БТА

Н ационалният съвет на „Продължаваме промяната“ единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщи пресцентърът на партията.

„Продължаваме промяната“ призовава своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да упражнят правото си на глас и да подкрепят Гюров и Кандев на предстоящия през октомври вот, посочиха от формацията. 

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България“, се казва още в съобщението.

В петък, 11 септември „Да, България“ и „Демократи за силна България“ обявиха решението на ръководните си органи да подкрепят кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че ще участват в президентските избори на 1 септември.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Нелли Желева    
Продължаваме промяната Президентски избори 2026 Андрей Гюров Георги Кандев Да България Демократи за силна България Политика Избори Върховенство на закона Европейски път на България
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