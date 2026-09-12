Официално: „Продължаваме промяната“ застава зад двойката Гюров - Кандев

Н ационалният съвет на „Продължаваме промяната“ единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщи пресцентърът на партията.

„Продължаваме промяната“ призовава своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да упражнят правото си на глас и да подкрепят Гюров и Кандев на предстоящия през октомври вот, посочиха от формацията.

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България“, се казва още в съобщението.

В петък, 11 септември „Да, България“ и „Демократи за силна България“ обявиха решението на ръководните си органи да подкрепят кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че ще участват в президентските избори на 1 септември.