Учени откриха странно „дяволско цвете“ в Тайланд

У чени са идентифицирали забележителен нов вид безлистно цъфтящо растение, растящо в горския под на национален парк в Западен Тайланд. Необичайният, почти свръхестествен вид е вдъхновил и неговото име: Thismia daemona, или „дяволското цвете“.

Растението принадлежи към Thismia - род от малки видове, понякога известни като „фейни фенери“. Тези растения нямат хлорофил и не извършват фотосинтеза. Вместо това те получават хранителни вещества чрез подземни гъби и остават скрити под слоеве от паднали листа почти през целия си живот.

Fewer than 50 plants mark Thailand’s newly described “devil flower,” a black, leafless species known from one patch of forest smaller than a football field. @pensoft https://t.co/TnXQF1g5Iv — Phys.org (@physorg_com) September 3, 2026

Изненадващо откритие в Тайланд

Ботаници от университета „Чулалонгкорн“ и университета „Принцът на Сонгкла“ откриват новия вид, докато проучват националния парк „Тонг Па Пхум“. Растението е намерено на надморска височина от близо 1000 метра - необичайно висока и сезонно суха среда за членовете на този род.

„Намирането на Thismia daemona в Национален парк „Тонг Па Пхум“ наистина беше голяма изненада“, казва д-р Сахут Чантанаорапинт от университета „Принс ъф Сонгкла“. „Обикновено е известно, че видовете Thismia се срещат в постоянно влажни низински дъждовни гори. Тази популация обаче е открита в сезонна, планинска вечнозелена гора на надморска височина от близо 1000 метра.“

Откритието променя и разбирането на учените за географския ареал на тази растителна група. Thismia daemona принадлежи към секцията Geomitra, която преди това е била документирана само в Полуостровна Малайзия, Борнео и Суматра. Откриването ѝ в Тайланд разширява известно разпространение на цялата секция по-на север за първи път.

Защо го наричат „дяволско цвете“

Поразителният външен вид на растението обяснява драматичното му име. Цветът му е предимно черен и е покрит с роговидни израстъци, които се издигат от куполообразна структура. Яркочервено-оранжеви петна близо до основата наподобяват светещи очи, което допълва демоничната му визия.

„В комбинация със скрития, подземен и мистериозен начин на живот в гората, нашият екип единодушно се съгласи, че назоваването му Thismia daemona перфектно улавя неговата загадъчна и дяволска същност“, обяснява д-р Чантанаорапинт.

Познати са по-малко от 50 индивида

Въпреки че новият вид е визуално впечатляващ, оцеляването му може да е изложено на сериозен риск. Учените познават само една популация, състояща се от по-малко от 50 индивида на площ, по-малка от футболно игрище. Поради това видът е предварително оценен като критично застрашен. Основно опасение е, че местообитанието му се намира в национален парк с интензивен туристически поток.

Д-р Чантанаорапинт смята, че включването на местните общности ще бъде от ключово значение за опазването на растението и неговата крехка среда.

„Ключова следваща стъпка е приемането на устойчив подход за опазване на природата, съобразен с концепцията на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, който хармонизира опазването на биоразнообразието с човешката ангажираност. Вдъхновяването на местните хора да се гордеят с природното си наследство не само защитава това специфично местообитание, но и подкрепя устойчивия екотуризъм, ръководен от общността.“

Изследването е публикувано в списанието с отворен достъп PhytoKeys. С добавянето на Thismia daemona, Тайланд вече е известен като дом на общо 16 вида от рода Thismia.