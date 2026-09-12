Активираха BG Alert заради пожара в склад на оръжейния завод „ЕМКО“

С истемата BG Alert е била активирана заради пожара, възникнал в склад за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада.

Няма опасност за служителите, те са евакуирани. Три екипа от регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ следят ситуацията.

Източник: БГНЕС

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон.

Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси“, каза за NOVA областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Няма опасност за населението в близките населени места. Районът е отцепен, информират от ОД на МВР и уточняват, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта, предаде БТА.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Изявление ще бъде направено в 11:00 часа, при село Царева ливада, при жп прелеза, съобщават още от областната дирекция на полицията.

Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население. Поради риска от продължаващи детонации, теренът се обследва с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня, отбелязва NOVA.

Това не е първият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“. На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна. Преди седмица от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склада на завода край Белица.