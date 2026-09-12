България

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

По последни данни засегнатата от пожара площ вече е близо 2000 декара

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 10:12
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С ело Димовци, община Гурково, е защитено и към тази сутрин няма опасност за хората и домовете им. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара, който остава сериозен, предаде агенция БГНЕС.

„След тежката нощ най-важната новина към тази сутрин е, че село Димовци, община Гурково, е защитено и няма опасност за хората и техните домове“, заяви Дамянов.

По последни данни засегнатата от пожара площ вече е близо 2000 декара.

Голям пожар в Димовци, бедствено положение, активираха BG-Alert

През нощта тежка техника е изградила просеки, с които е ограничено разпространението на огъня към населеното място. В гасенето вчера са участвали и два военни хеликоптера AS 532 AL „Кугър“. Активирана е била и системата BG-ALERT за своевременно предупреждение на населението.

От 5:30 ч. тази сутрин на терен работят общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи от 2-ра механизирана бригада, обучени доброволци и полицаи, които осигуряват охраната и безопасността в района. В гасенето продължават да участват и три булдозера, осигурени от „Мини Марица-изток“. С тях се изграждат просеки и защитни линии, които да ограничат разпространението на огъня.

Очаква се двата военни хеликоптера „Кугър“ отново да се включат в гасенето от въздуха. По думите на областния управител тяхната работа е особено важна в труднодостъпните участъци на горския масив.

„Вчера имахме една основна задача – да защитим селото и хората. Тя е изпълнена. Днес екипите продължават до овладяването на пожара“, заяви Калоян Дамянов. Той благодари на всички пожарникари, военнослужещи, полицаи, горски служители, доброволци и екипи на „Мини Марица-изток“, които участват в действията.

„Оставам в постоянна координация със службите и ще информирам за развитието на обстановката“, посочи областният управител. 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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