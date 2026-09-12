Любопитно

Топ 7 на най-често забравяните вещи в хотелските стаи

Не се отписвайте от хотела, преди да проверите дали сте прибрали тези вещи

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 09:54
Топ 7 на най-често забравяните вещи в хотелските стаи
Източник: iStock/GettyImages

М ного хора, чиято работа е свързана с пътувания, отсядат в нов хотел почти всеки месец и дори след най-внимателните проверки на стаята пак са склонни да забравят нещо: шина за зъби, пъхната в джоба на халата, четка за зъби до мивката или слушалки, оплетени някъде между чаршафите.

Ако и вие сте от тези хора, трябва да знаете, че далеч не сте единствените. Хотелският персонал казва, че редовно се натъква на всякакви забравени вещи при почистването на стаите след напускането на гостите.

HuffPost разговаря с хотелски служители за предметите, които пътуващите оставят най-често, както и за изненадващо лесно пропусканите места, където те обикновено се появяват.

Вижте списъка с най-често забравяните в хотелски стаи предмети, в нашата галерия.

Преди да върнете ключа: Какво забравяме най-често в хотела
13 снимки
батерия смартфон зарядно
телефон зарядно зареждане
дрехи гардероб хотел стая
куфар багаж хотел стая

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Huffington Post    
забравени вещи хотели пътуване хотелска стая пътуващи лични вещи хотелски персонал съвети за пътуване забравяне почистване на стая
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Йотова обмисля КСНС заради взривовете в

Йотова обмисля КСНС заради взривовете в "ЕМКО" и войните в Иран и Украйна

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

Топ 7 на най-често забравяните вещи в хотелските стаи

Топ 7 на най-често забравяните вещи в хотелските стаи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 1 ден
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 1 ден
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Свят Преди 1 час

Най-малко 23 души са ранени, седем от пострадалите са откарани в болница, включително бебето

Река Дунав

Нивото на Дунав продължава да пада, реката се сви до критични стойности

България Преди 1 час

В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 сантиметра

Измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите в близост до склад на оръжейното предприятие „ЕМКО“ в Габровско

РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

България Преди 2 часа

Районът около склада е отцепен, а служителите са евакуирани

Владимир Путин

Путин от Ню Делхи: Чужди войски в Украйна означават война срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Путин първоначално заяви, че няма да коментира първото място, което „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, но след това добави, че за събитията на Стария континент, включително и за изборите, са виновни западните елити

Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

Свят Преди 3 часа

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия заяви в официално съобщение на уебсайта си в петък, че петролопроводът е бил нападнат и е бил спрян като превантивна мярка

Учени откриха странно „дяволско цвете“ в Тайланд

Учени откриха странно „дяволско цвете“ в Тайланд

Любопитно Преди 4 часа

Ботаници откриха в Тайланд нов вид безлистно растение, наречено Thismia daemona. То живее под земята, няма хлорофил и се храни чрез гъби. Видът наброява под 50 индивида и вече се смята за критично застрашен от изчезване

Пожар е избухнал в склад на военния завод ЕМКО между Трявна и Царева ливада

Активираха BG Alert заради пожара в склад на оръжейния завод „ЕМКО“

България Преди 4 часа

Това не е първият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“. На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна

Затварят ключови булеварди в София: Вижте промените в градския транспорт

Затварят ключови булеварди в София: Вижте промените в градския транспорт

България Преди 4 часа

Във връзка с провеждането на събитието „Нестле за Живей Активно!“ 2026 Столичната община въвежда временни ограничения в движението и промени в градския транспорт в централната част на София

Лейди Гага и Майкъл Полански

Лейди Гага стана майка! Певицата и Майкъл Полански посрещнаха първото си бебе

Любопитно Преди 4 часа

Певицата и преди е говорила за желанието си да стане майка. Запитана за 10-годишния си план във видео в YouTube от декември 2019 г., тя споделя, че се надява „бебетата“ да са част от това бъдеще: „Искам да снимам още филми, искам да имам и бебета“

Как да спестим още време с помощта на Google Maps

Как да спестим още време с помощта на Google Maps

Технологии Преди 5 часа

Приложението за карти и навигация на Google е едно от най-добрите и се използва от милиарди хора. Често и когато бързат много, като няколко допълнителни трика могат да са от голяма полза и да ни помогнат да спестим ценно време

Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

България Преди 5 часа

Предупреждението важи за събота в Западна и Централна България; по Черноморието остава слънчево и топло

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

България Преди 11 часа

Районът е отцепен, а три екипа на пожарната следят ситуацията на място

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Гимнастикът Исус приключи участието си в надпреварата след тежка загуба на Арената

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

Свят Преди 13 часа

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

България Преди 14 часа

По случая е започнало разследване

Ердоган заговори за избори

Ердоган заговори за избори

България Преди 14 часа

Той не посочи дата и не призова изрично за провеждането на предсрочен вот

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Лейди Гага стана майка: Певицата посрещна първото си дете с Майкъл Полански

Edna.bg

Христо Шопов се понесе на крилете на любовта с млада писателка

Edna.bg

Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров в демонстративен мач

Gong.bg

Мбапе все още вярва, че може да вземе "Златната топка"

Gong.bg

Илияна Йотова обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност

Nova.bg

Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването, няма да засегне експертните функции на РЗИ

Nova.bg