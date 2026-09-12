Топ 7 на най-често забравяните вещи в хотелските стаи

М ного хора, чиято работа е свързана с пътувания, отсядат в нов хотел почти всеки месец и дори след най-внимателните проверки на стаята пак са склонни да забравят нещо: шина за зъби, пъхната в джоба на халата, четка за зъби до мивката или слушалки, оплетени някъде между чаршафите.

Ако и вие сте от тези хора, трябва да знаете, че далеч не сте единствените. Хотелският персонал казва, че редовно се натъква на всякакви забравени вещи при почистването на стаите след напускането на гостите.

HuffPost разговаря с хотелски служители за предметите, които пътуващите оставят най-често, както и за изненадващо лесно пропусканите места, където те обикновено се появяват.

Вижте списъка с най-често забравяните в хотелски стаи предмети, в нашата галерия.