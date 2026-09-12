Нивото на Дунав продължава да пада, реката се сви до критични стойности

П родължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 сантиметра. Най-голям е спадът при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота нула. При Ново село водният стълб показва минус 84 см, при Видин е минус 44 см, при Лом е минус 35 см, при Оряхово - минус 113 см, при Никопол - минус 23 см, при Свищов - минус 71 см, а при Русе е минус 123 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка остава усложнена.