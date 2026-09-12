България

Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

Предупреждението важи за събота в Западна и Централна България; по Черноморието остава слънчево и топло

Стела Христова Стела Христова

12 септември 2026, 06:49
Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас
Източник: iStock/Getty Images

В събота през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават.

Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, като има висока опасност и за падане на градушки.

Максималните температури ще варират от 26° до 28° в Северозападна България до 32° – 34° в югоизточните райони. За София термометрите ще показват около 27°. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат и източните райони от страната.

Обявен е жълт предупредителен код за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението е в сила за 13 области в страната поради преминаването на студен атмосферен фронт, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълтият код важи за областите: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg
  • В планините

В планинските масиви ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. След обяд в масивите на Западна и Централна България се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, а на 2000 метра – около 15°.

  • По Черноморието

Въпреки динамиката в страната, по крайбрежието денят ще бъде предимно слънчев. Едва привечер от запад облачността ще се увеличава, но все още ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до вечерта ще обърне посоката си от запад-северозапад. Максималните температури на въздуха ще са 27°–29°, а температурата на морската вода ще бъде 24°–25°. Вълнението на морето ще бъде 2 – 3 бала.

  • Неделя и понеделник

Неделя (13 септември): Ще бъде ветровито и захлаждането ще продължи. Валежите и гръмотевичните бури ще се преместят в източната половина от страната, където постепенно ще отслабват и спират. Над Западна България облачността ще е променлива и често ще намалява до предимно слънчево. Максималните температури ще паднат до 18°-20° в североизточните райони, докато в северозападните и крайните югозападни ще достига до 26°-27°.

Понеделник (14 септември): Вятърът ще отслабне и ще преобладава слънчево време. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над западните райони ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи остава малка.

Редактор: Стела Христова
Източник: НИМХ/БАН    
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Бури и хладен въздух развалят времето в събота, НИМХ обяви жълт код за 13 области у нас

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