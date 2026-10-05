Институт за пътна безопасност: Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка заради подмяната на мантинелите

И зпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя Румен Радев в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност.

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите

По информация на института Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели, без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори.

По информация на Института за пътна безопасност мантинелите са произведени от турската компания „Карач“ от Бурса и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж.

Шишков за мантинелите: Решението трябва да е експертно, а не политическо

От организацията поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от министър-председателя.

Институтът за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.