Теч на данни в Дания: Разкриха личната информация на близо 8,8 млн. души

М ащабен пробив в системата на националния регистър на Дания е засегнал личните данни на около 8,8 милиона регистрирани лица, съобщиха датските власти. Сред достъпната информация са имена, адреси и CPR номерата - датските лични идентификационни номера.

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Случаят е определен от датското Министерство на научните изследвания, образованието и цифровизацията като „сериозен инцидент със сигурността“. Неоторизираният достъп е осъществен чрез злоупотреба с легитимния достъп на частна датска компания до системата на Централния регистър на лицата (CPR).

Какво се е случило

Според първоначалната информация необичайна активност в системата е била установена в петък вечерта, 2 октомври. По-късно е станало ясно, че през септември са извършвани неоторизирани действия, чрез които е получен достъп до данни за около 8,8 милиона регистрирани лица.

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Датската агенция за защита на личните данни съобщи, че е получила сигнал по случая на 4 октомври. В него се посочва, че са били извършени много голям брой автоматизирани справки в системата с цел идентифициране на валидни CPR номера. Агенцията все още проверява как точно е станало това и кой носи отговорност.

Достъпът на частната компания до регистъра вече е спрян. Властите работят със специалисти, за да установят пълния мащаб на инцидента, а полицията е започнала разследване.

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Данните на милиони хора

Засегнати са около 8,8 милиона регистрирани лица. Това число е по-голямо от населението на Дания, тъй като CPR съдържа информация не само за хората, които в момента живеят в страната, но и за хора, които са се преместили в чужбина, както и за починали лица.

В системата има данни за около 11 милиона регистрирани лица. Освен имена, адреси и CPR номера тя може да съдържа и друга информация, включително данни за семейни връзки, раждане и семейно положение. Властите все още изясняват точно до кои допълнителни данни е имало достъп.

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При извършената до момента проверка е установено, че имената и адресите на хората, които са поискали защита на тези данни, не са били засегнати от неоторизирания достъп.

„Изключително сериозен инцидент“

Министърът на научните изследвания, образованието и цифровизацията Кристина Егелунд определи случая като „дълбоко сериозен инцидент“.

„Заедно с всички компетентни органи работим, за да установим пълния мащаб на инцидента“, заяви тя, като посочи, че вече са предприети мерки за предотвратяване на подобни случаи и е възложена цялостна проверка на сигурността на CPR системата.

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Датските власти предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни към опити за измама, тъй като личните данни могат да бъдат използвани за фишинг, измами и други злоупотреби. Препоръката е да не се предоставят пароли, кодове за достъп, данни за банкови карти или информация за MitID при непоискана комуникация.

Разследването продължава. Към момента властите не са посочили кой стои зад неоторизирания достъп.