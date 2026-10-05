Свят

Теч на данни в Дания: Разкриха личната информация на близо 8,8 млн. души

Имена, адреси и CPR номера са попаднали в ръцете на неоторизирани лица, властите разследват случая

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 10:40
Теч на данни в Дания: Разкриха личната информация на близо 8,8 млн. души
Източник: iStock Photos/Getty Images

М ащабен пробив в системата на националния регистър на Дания е засегнал личните данни на около 8,8 милиона регистрирани лица, съобщиха датските власти. Сред достъпната информация са имена, адреси и CPR номерата - датските лични идентификационни номера.

Хакери откраднаха данни на 1,2 млн. души

Случаят е определен от датското Министерство на научните изследвания, образованието и цифровизацията като „сериозен инцидент със сигурността“. Неоторизираният достъп е осъществен чрез злоупотреба с легитимния достъп на частна датска компания до системата на Централния регистър на лицата (CPR).

  • Какво се е случило

Според първоначалната информация необичайна активност в системата е била установена в петък вечерта, 2 октомври. По-късно е станало ясно, че през септември са извършвани неоторизирани действия, чрез които е получен достъп до данни за около 8,8 милиона регистрирани лица.

Откраднаха данни на милиони белгийци, засегнати са висши служители на ЕС

Датската агенция за защита на личните данни съобщи, че е получила сигнал по случая на 4 октомври. В него се посочва, че са били извършени много голям брой автоматизирани справки в системата с цел идентифициране на валидни CPR номера. Агенцията все още проверява как точно е станало това и кой носи отговорност.

Достъпът на частната компания до регистъра вече е спрян. Властите работят със специалисти, за да установят пълния мащаб на инцидента, а полицията е започнала разследване.

Мащабен пробив в системата на Пентагона: Изтекоха данни на над 3 млн. души

  • Данните на милиони хора

Засегнати са около 8,8 милиона регистрирани лица. Това число е по-голямо от населението на Дания, тъй като CPR съдържа информация не само за хората, които в момента живеят в страната, но и за хора, които са се преместили в чужбина, както и за починали лица.

В системата има данни за около 11 милиона регистрирани лица. Освен имена, адреси и CPR номера тя може да съдържа и друга информация, включително данни за семейни връзки, раждане и семейно положение. Властите все още изясняват точно до кои допълнителни данни е имало достъп.

Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души

При извършената до момента проверка е установено, че имената и адресите на хората, които са поискали защита на тези данни, не са били засегнати от неоторизирания достъп.

  • „Изключително сериозен инцидент“

Министърът на научните изследвания, образованието и цифровизацията Кристина Егелунд определи случая като „дълбоко сериозен инцидент“.

„Заедно с всички компетентни органи работим, за да установим пълния мащаб на инцидента“, заяви тя, като посочи, че вече са предприети мерки за предотвратяване на подобни случаи и е възложена цялостна проверка на сигурността на CPR системата.

Системата PNR: Как ДАНС следи пътниците и кога достъпът до данни се превръща в престъпление

Датските власти предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни към опити за измама, тъй като личните данни могат да бъдат използвани за фишинг, измами и други злоупотреби. Препоръката е да не се предоставят пароли, кодове за достъп, данни за банкови карти или информация за MitID при непоискана комуникация.

Разследването продължава. Към момента властите не са посочили кой стои зад неоторизирания достъп.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро

Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро

България Преди 19 минути

Разследващите са открили и четири листа, върху които били отпечатани подправени таксови марки

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Парите ни Преди 21 минути

Агенцията поема надзор над нови участници на пазара, обещава по-малко административно бреме и залага на изкуствения интелект

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 45 минути

Кой ще се радва на удобствата в Резиденцията и кой ще се отправи към Изолатора?

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Свят Преди 50 минути

„Причината за фрагментацията в момента е неизвестна, тъй като анализът все още продължава“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ (S4S)

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Любопитно Преди 51 минути

Спекулациите около древни фосили в Европа и Азия не преобръщат научния консенсус: анатомично съвременният Homo sapiens е възникнал в Африка. Генетичните доказателства и най-старите вкаменелости потвърждават, че корените на човечеството са там

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Любопитно Преди 56 минути

Американската компания DYNA Robotics представи полухуманоидния робот Таку, който вече работи в хотели, ресторанти и перални. Машината е създадена да изпълнява пълни работни процеси без никаква човешка намеса

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

Свят Преди 1 час

По-висок праг за определяне на „малка банка“, облекчени стрес тестове и по-малко финансови показатели са сред предложените промени

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

България Преди 1 час

Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Любопитно Преди 1 час

Някои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

България Преди 1 час

МВнР предлага увеличение с 20%, като аргументите са по-високите административни разходи и по-ниската такса спрямо много страни от ЕС

Сам Алтман

Светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща, предупреди Сам Алтман

Свят Преди 1 час

Изпълнителният директор на OpenAI се опита да разграничи позицията си относно регулирането от тази на съперника Anthropic

Земетресение разлюля Вранча

Земетресение разлюля Вранча

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран тази сутрин на дълбочина 133,5 км, няма данни да е усетен в България

.

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

България Преди 1 час

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

Самолетът на Flydubai, който кацна извънредно в Саудитска Арабия

„Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“: Майка на 4 деца говори за ужаса на отвлечения самолет

Свят Преди 1 час

39-годишната Литал Хиршл-Шахар разказва, че в сряда на борда на полет 1073 на FlyDubai за Израел избухнал хаос, когато някой близо до предната част на кабината започнал да крещи, че пилотът е нападнат и че в пилотската кабина има голямо количество кръв

,

Трилърът „Верити“ оглави боксофиса в САЩ, нов филм с Том Круз разочарова в дебюта си

Любопитно Преди 1 час

Въпреки огромния бюджет от над 250 милиона долара за производство и маркетинг, новият филм на Алехандро Иняриту с участието на Том Круз дебютира едва на пето място в САЩ с 8 милиона долара, докато трилърът „Верити“ оглави боксофиса с 32,6 милиона

Джанис Джоплин

Истината за смъртта на Джанис Джоплин 56 години по-късно

Свят Преди 1 час

Изминаха 56 години от трагичната загуба на Джанис Джоплин, която остана завинаги на 27. Какво се случва в последните часове от живота на певицата, какъв отзвук оставя фаталната вест и какво наследство завеща тя на световната музикална сцена

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър за гардероба на Кари Брадшоу: Защо никога не носи емблематичните ѝ дрехи?

Edna.bg

Мартин Гяуров: Йоанна не изневери на принципите и сърцето си

Edna.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ е подал оставка

Nova.bg

Разбиха нелегална кланица край Сливен с 200 кг месо и трупни отпадъци (СНИМКИ)

Nova.bg