Любопитно

Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри звездата Алексис Уилкинс се сгодиха

Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри певицата Алексис Уилкинс обявиха годежа си с хумористичен надпис. Връзката на една от най-обсъжданите двойки във Вашингтон продължава да е под лупа заради политически сътресения и висящи съдебни дела за клевета

Стела Христова Стела Христова

5 октомври 2026, 11:10
Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри звездата Алексис Уилкинс се сгодиха
Каш Пател и Алексис Уилкинс   
Източник: Getty

Д иректорът на ФБР Каш Пател и кънтри певицата Алексис Уилкинс обявиха в неделя, че са сгодини. Те споделиха новината с публикация в социалните мрежи, показваща годежния пръстен на Уилкинс и закачлив надпис за „намесата на закона“, пише Newsweek.

Годежът отново насочва вниманието към една от най-следените политически двойки във Вашингтон, чиито отношения са под постоянно наблюдение през целия мандат на Пател начело на ФБР.

Новината идва и в момент, когато Уилкинс продължава да води съдебни дела за клевета и същевременно поддържа все по-силно присъствие както в кънтри музиката, така и в консервативните медии.

27-годишната Уилкинс публикува черно-бяла снимка, на която двамата се усмихват, а тя показва пръстена си. „Намесих полицията“, написа тя, добавяйки емотикони на сърце и диамант.

46-годишният Пател по-късно сподели публикацията в своя профил.

  • Как се запознават Каш Пател и Алексис Уилкинс

Пател и Уилкинс се срещат за първи път през 2022 г. на събитие, свързано с кънтри певеца Джон Рич. Връзката им започва на следващата година, преди Пател да бъде назначен на един от най-високите постове в правоохранителните органи на федералното правителство.

Оттогава и двамата са говорили публично за началото на романите си. В предишно интервю Уилкинс сподели, че е била привлечена от честността и последователността на Пател, описвайки го като човек, чийто характер се откроил още от първия момент.

Първоначално връзката им се развива далеч от общественото внимание, но става обект на засилен интерес, след като Пател оглавява ФБР през 2025 г.

За повече от три години заедно двойката успява да балансира между натоварените си професионални графици и нарастващия медиен натиск. Годежът официализира връзката им, която остана на показ по време на целия възход на Пател до националната политическа сцена.

Обявяването на годежа показва и колко тясно са се преплели личният и общественият им живот, особено на фона на засиленото внимание към ръководството на Пател във ФБР.

  • Коя е Алексис Уилкинс?

Уилкинс е кънтри певица, медийна личност и специалист по политически комуникации. Родена е в Масачузетс, прекарва част от детството си в САЩ и чужбина, след което придобива диплома по бизнес от университета „Белмонт“ в Нашвил.

Освен с музикалната си кариера, Уилкинс изгражда позиция в консервативните медии и политическите среди. Водила е предавания в платформата Rumble и е работила в сферата на политическите PR комуникации, което спомага за популярността ѝ извън развлекателния бранш.

Публичното ѝ присъствие се увеличи значително, след като започна връзката си с Пател. Макар първоначално да бе известна главно в средите на кънтри музиката, тя стана все по-разпознаваемо лице на политически събития и в консервативните медийни среди.

Тази известност постави Уилкинс под необичайно голямо внимание за човек, чиято кариера тръгва от шоубизнеса, и я превърна в чест обект на медийни публикации, отделно от държавната функция на Пател.

  • Защо Пател и Уилкинс са подложени на кожен контрол

С издигането на Пател нарасна и фокусът върху връзката му с Уилкинс. Медийни разследвания, критики от Конгреса и обществени дебати периодично поставят под лупа различни аспекти от пътуванията на Пател, мерките му за сигурност и публичните му изяви с неговата партньорка.

Основен обект на спорове са твърденията, че Пател е използвал държавни ресурси при посещения на събития, свързани с кариерата на Уилкинс. Пател категорично отхвърля тези обвинения, определяйки ги като неверни и политически мотивирани.

Уилкинс също бе въвлечена в политически controversies заради връзката си с шефа на ФБР. Доклади относно нейната охрана, организацията на пътуванията и появяването ѝ на официални събития предизвикаха бурни дискусии по време на мандата му.

В различни моменти Пател публично е защитавал Уилкинс от атаки, заявявайки, че тя е обект на несправедлива критика единствено заради него. Поради това връзката им остава част от по-широкия дебат около управлението на Федералното бюро за разследване.

  • Делото за клевета на Алексис Уилкинс срещу MS NOW

Извън новината за годежа, Уилкинс продължава да води дело за клевета срещу Versant (компанията майка на MS NOW), както и срещу журналистите Кен Диланян и Карол Леониг.

Искът е провокиран от медийни публикации, за които Уилкинс твърди, че погрешно са представили поведението ѝ по време на вечерно излизане в Нашвил, внушавайки, че е била силно опиянена. В съдебните си документи тя оспорва тези твърдения и заявява, че репортажите са нанесели сериозни щети върху репутацията ѝ.

Жалбата оспорва и информацията, че Пател е разпоредил на правителствената охрана да ескортира един от приятелите на Уилкинс до дома му след въпросната вечер. Уилкинс и нейните адвокати поддържат тезата, че статията съдържа неверни факти както за обстоятелствата, така и за участниците в събитията.

Ответниците отричат да са извършили нарушение и са поискали прекратяване на делото или преместването му в друг съд. Процесът все още продължава, като се очаква юридическата битка да се проточи с години.

Засега обаче съдебните спорове остават на заден план пред личното събитие. Неделната новина за годежа маркира нов етап за Пател и Уилкинс след повече от три години заедно, превръщайки двойката от дългогодишни партньори в бъдещи съпрузи.

Редактор: Стела Христова
Каш Пател Алексис Уилкинс Годеж ФБР Кънтри музика Политическа двойка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

BYD Sealion 7 e на лов за едра европейска плячка

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Свят Преди 2 минути

Бившият служител на ЦРУ Дан Хофман заяви, че американската разузнавателна общност най-вероятно събира пълноценна информация от всички източници относно инцидента

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 7 минути

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

.

Нобеловата награда за медицина отива при Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел

Любопитно Преди 16 минути

Американецът Карл Дайсерот и германските изследователи Петер Хегеман и Георг Нагел бяха отличени за престижната световна награда

Изхвърлена пепел от печка предизвикала големия пожар край Коларово

Изхвърлена пепел от печка предизвикала големия пожар край Коларово

България Преди 24 минути

79-годишен мъж е установен като съпричастен за причиняването му

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 40 минути

Кой ще се радва на удобствата в Резиденцията и кой ще се отправи към Изолатора?

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Свят Преди 45 минути

„Причината за фрагментацията в момента е неизвестна, тъй като анализът все още продължава“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ (S4S)

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Любопитно Преди 46 минути

Спекулациите около древни фосили в Европа и Азия не преобръщат научния консенсус: анатомично съвременният Homo sapiens е възникнал в Африка. Генетичните доказателства и най-старите вкаменелости потвърждават, че корените на човечеството са там

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Любопитно Преди 51 минути

Американската компания DYNA Robotics представи полухуманоидния робот Таку, който вече работи в хотели, ресторанти и перални. Машината е създадена да изпълнява пълни работни процеси без никаква човешка намеса

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

Свят Преди 59 минути

По-висок праг за определяне на „малка банка“, облекчени стрес тестове и по-малко финансови показатели са сред предложените промени

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

България Преди 1 час

Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Любопитно Преди 1 час

Някои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

България Преди 1 час

МВнР предлага увеличение с 20%, като аргументите са по-високите административни разходи и по-ниската такса спрямо много страни от ЕС

Сам Алтман

Светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща, предупреди Сам Алтман

Свят Преди 1 час

Изпълнителният директор на OpenAI се опита да разграничи позицията си относно регулирането от тази на съперника Anthropic

Земетресение разлюля Вранча

Земетресение разлюля Вранча

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран тази сутрин на дълбочина 133,5 км, няма данни да е усетен в България

.

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

България Преди 1 час

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

Самолетът на Flydubai, който кацна извънредно в Саудитска Арабия

„Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“: Майка на 4 деца говори за ужаса на отвлечения самолет

Свят Преди 1 час

39-годишната Литал Хиршл-Шахар разказва, че в сряда на борда на полет 1073 на FlyDubai за Израел избухнал хаос, когато някой близо до предната част на кабината започнал да крещи, че пилотът е нападнат и че в пилотската кабина има голямо количество кръв

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър за гардероба на Кари Брадшоу: Защо никога не носи емблематичните ѝ дрехи?

Edna.bg

Мартин Гяуров: Йоанна не изневери на принципите и сърцето си

Edna.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ е подал оставка

Nova.bg

Разбиха нелегална кланица край Сливен с 200 кг месо и трупни отпадъци (СНИМКИ)

Nova.bg