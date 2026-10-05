Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри звездата Алексис Уилкинс се сгодиха

Д иректорът на ФБР Каш Пател и кънтри певицата Алексис Уилкинс обявиха в неделя, че са сгодини. Те споделиха новината с публикация в социалните мрежи, показваща годежния пръстен на Уилкинс и закачлив надпис за „намесата на закона“, пише Newsweek.

Годежът отново насочва вниманието към една от най-следените политически двойки във Вашингтон, чиито отношения са под постоянно наблюдение през целия мандат на Пател начело на ФБР.

Новината идва и в момент, когато Уилкинс продължава да води съдебни дела за клевета и същевременно поддържа все по-силно присъствие както в кънтри музиката, така и в консервативните медии.

27-годишната Уилкинс публикува черно-бяла снимка, на която двамата се усмихват, а тя показва пръстена си. „Намесих полицията“, написа тя, добавяйки емотикони на сърце и диамант.

46-годишният Пател по-късно сподели публикацията в своя профил.

FBI Director Kash Patel engaged to country singer Alexis Wilkins https://t.co/jKbngtQi1C — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Как се запознават Каш Пател и Алексис Уилкинс

Пател и Уилкинс се срещат за първи път през 2022 г. на събитие, свързано с кънтри певеца Джон Рич. Връзката им започва на следващата година, преди Пател да бъде назначен на един от най-високите постове в правоохранителните органи на федералното правителство.

Оттогава и двамата са говорили публично за началото на романите си. В предишно интервю Уилкинс сподели, че е била привлечена от честността и последователността на Пател, описвайки го като човек, чийто характер се откроил още от първия момент.

Първоначално връзката им се развива далеч от общественото внимание, но става обект на засилен интерес, след като Пател оглавява ФБР през 2025 г.

За повече от три години заедно двойката успява да балансира между натоварените си професионални графици и нарастващия медиен натиск. Годежът официализира връзката им, която остана на показ по време на целия възход на Пател до националната политическа сцена.

Обявяването на годежа показва и колко тясно са се преплели личният и общественият им живот, особено на фона на засиленото внимание към ръководството на Пател във ФБР.

Коя е Алексис Уилкинс?

Уилкинс е кънтри певица, медийна личност и специалист по политически комуникации. Родена е в Масачузетс, прекарва част от детството си в САЩ и чужбина, след което придобива диплома по бизнес от университета „Белмонт“ в Нашвил.

Освен с музикалната си кариера, Уилкинс изгражда позиция в консервативните медии и политическите среди. Водила е предавания в платформата Rumble и е работила в сферата на политическите PR комуникации, което спомага за популярността ѝ извън развлекателния бранш.

Публичното ѝ присъствие се увеличи значително, след като започна връзката си с Пател. Макар първоначално да бе известна главно в средите на кънтри музиката, тя стана все по-разпознаваемо лице на политически събития и в консервативните медийни среди.

Тази известност постави Уилкинс под необичайно голямо внимание за човек, чиято кариера тръгва от шоубизнеса, и я превърна в чест обект на медийни публикации, отделно от държавната функция на Пател.

Защо Пател и Уилкинс са подложени на кожен контрол

С издигането на Пател нарасна и фокусът върху връзката му с Уилкинс. Медийни разследвания, критики от Конгреса и обществени дебати периодично поставят под лупа различни аспекти от пътуванията на Пател, мерките му за сигурност и публичните му изяви с неговата партньорка.

Основен обект на спорове са твърденията, че Пател е използвал държавни ресурси при посещения на събития, свързани с кариерата на Уилкинс. Пател категорично отхвърля тези обвинения, определяйки ги като неверни и политически мотивирани.

Уилкинс също бе въвлечена в политически controversies заради връзката си с шефа на ФБР. Доклади относно нейната охрана, организацията на пътуванията и появяването ѝ на официални събития предизвикаха бурни дискусии по време на мандата му.

В различни моменти Пател публично е защитавал Уилкинс от атаки, заявявайки, че тя е обект на несправедлива критика единствено заради него. Поради това връзката им остава част от по-широкия дебат около управлението на Федералното бюро за разследване.

Kash Patel and Alexis Wilkins are engaged, sharing the news with followers alongside a photo of the ring. https://t.co/ex7bcA7R7w https://t.co/6nf587pjgR — Newsweek (@Newsweek) October 5, 2026

Делото за клевета на Алексис Уилкинс срещу MS NOW

Извън новината за годежа, Уилкинс продължава да води дело за клевета срещу Versant (компанията майка на MS NOW), както и срещу журналистите Кен Диланян и Карол Леониг.

Искът е провокиран от медийни публикации, за които Уилкинс твърди, че погрешно са представили поведението ѝ по време на вечерно излизане в Нашвил, внушавайки, че е била силно опиянена. В съдебните си документи тя оспорва тези твърдения и заявява, че репортажите са нанесели сериозни щети върху репутацията ѝ.

Жалбата оспорва и информацията, че Пател е разпоредил на правителствената охрана да ескортира един от приятелите на Уилкинс до дома му след въпросната вечер. Уилкинс и нейните адвокати поддържат тезата, че статията съдържа неверни факти както за обстоятелствата, така и за участниците в събитията.

Ответниците отричат да са извършили нарушение и са поискали прекратяване на делото или преместването му в друг съд. Процесът все още продължава, като се очаква юридическата битка да се проточи с години.

Засега обаче съдебните спорове остават на заден план пред личното събитие. Неделната новина за годежа маркира нов етап за Пател и Уилкинс след повече от три години заедно, превръщайки двойката от дългогодишни партньори в бъдещи съпрузи.