Истината за смъртта на Джанис Джоплин 56 години по-късно

И коната на рок и блус музиката Джанис Джоплин бе едва на 27 години, когато изгуби живота си на 4 октомври 1970 г. Изпълнителката на вечния хит „Me and Bobby McGee“ остави незаличима следа, а музикалното ѝ наследство продължава да вдъхновява поколения наред, пише PEOPLE.

Бъдещата рок легенда е родена на 19 януари 1943 г. в Порт Артър, Тексас. Две десетилетия по-късно, през 1963 г., тя се премества в Сан Франциско, за да преследва музикалните си мечти, но там се сблъсква и с порока на наркотиците. След кратко завръщане у дома, където опитва да се пребори с алкохолната си зависимост, Джоплин отново заминава за Калифорния. През 1966 г. тя става част от групата Big Brother & The Holding Company.

What to Know About Janis Joplin’s Death, 56 Years Later https://t.co/0UW9M4fqEg — People (@people) October 4, 2026

Големият пробив на състава идва на следващата година по време на Международния поп фестивал в Монтерей, където Джанис омагьосва публиката като вокалист. През 1968 г. тя поема по самостоятелен път, завладявайки световната сцена със своя специфичен суров глас и дръзко поведение.

През 1969 г. Джоплин е сред основните звезди на легендарния фестивал Уудсток, където дели сцена с имена като Джоан Баез, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival и The Who. Малко след това излиза и дебютният ѝ солов албум „I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!“, който се изкачва до пето място в класацията Billboard Hot 100.

Една година по-късно, в разгара на записите за втория си самостоятелен проект, певицата е намерена безжизнена в хотелската си стая.

Как почина Джанис Джоплин?

Причината за смъртта на изпълнителката е случайна свръхдоза хероин.

Певицата има дълга и тежка история на борба с алкохола и наркотиците. Ден след трагедията коронерът на окръг Лос Анджелис, д-р Томас Ногучи, дава пресконференция, на която потвърждава, че в помещението са открити забранени вещества и спринцовка. Анализът показва и увреждания на черния дроб в резултат на хронична употреба на алкохол. Властите категорично изключват версиите за убийство или самоубийство.

Inside Janis Joplin's devastating autopsy at only 27 and heartbreaking detail https://t.co/iFwTyYW9w8 https://t.co/EP4uLhmqzh — ExpressUSNews (@ExpressUSNews) October 4, 2026

Кога и къде настъпва трагедията?

Джанис Джоплин издъхва на 4 октомври 1970 г. в стая 105 на хотел Landmark Motor (днес Highland Gardens Hotel) в Холивуд, Калифорния.

Тялото ѝ е намерено от нейния тур мениджър Джон Кук, след като певицата не се появява за насрочена сесия в Sunset Studios. В този ден тя е трябвало да запише вокалите към песента „Buried Alive in the Blues“. В крайна сметка парчето е включено като инструментал във втория ѝ и последен солов албум „Pearl“.

Изпълнителката си отива от този свят само на 27 години. Едва две седмици по-рано, на 18 септември 1970 г., друга велика рок фигура — Джими Хендрикс, също умира на 27-годишна възраст.

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Реакцията на обществеността и болката на близките

Вестта за смъртта на Джоплин предизвиква вълна от шок и скръб сред феновете и колегите ѝ.

„Изпитвах невероятна мъка заради смъртта на Джанис“, споделя по-малката ѝ сестра Лора Джоплин.

Години по-късно Лора разкрива детайли за детството и отношенията им в своята книга „С любов, Джанис“ (1992 г.), в която публикува съхранени писма от певицата.

„Джанис беше една от малкото жени, които оглавяваха собствена група и излъчваха такава мощ на сцената. Тя беше лидер, защото просто притежаваше тази доминираща сила“, пише Лора.

Запитана за трагичния край на сестра си, тя допълва: „Ранната ѝ смърт кара хората да мислят, че е била нещастна. Макар че в нея имаше известна тъга, тя всъщност беше много щастлив човек, който искрено се радваше на успеха си.“

Днес правата върху творческото наследство на певицата се управляват от Лора и брат им Майкъл.

Неугасващата следа на една легенда

Джанис Джоплин остава в историята като един от най-силните и характерни гласове на своето време. Единственият ѝ сингъл, достигнал първо място в класациите - „Me and Bobby McGee“, е издаден посмъртно през 1971 г.

През 1995 г. тя бе въведена в Залата на славата на рокендрола, а през 2005 г. получи посмъртно награда „Грами“ за цялостен принос.

В момента се подготвя и биографичен филм за живота ѝ, в който главната роля е поверена на актрисата Шейлийн Уудли.

„Работим по този проект вече седем години. Джанис е изключителна личност, която донесе светлина на тази планета по неповторим начин“, сподели Уудли в телевизионно интервю, потвърждавайки, че заснемането на лентата предстои.