Свят

Истината за смъртта на Джанис Джоплин 56 години по-късно

Изминаха 56 години от трагичната загуба на Джанис Джоплин, която остана завинаги на 27. Какво се случва в последните часове от живота на певицата, какъв отзвук оставя фаталната вест и какво наследство завеща тя на световната музикална сцена

Стела Христова Стела Христова

5 октомври 2026, 11:49
Истината за смъртта на Джанис Джоплин 56 години по-късно
Джанис Джоплин   
Източник: Getty

И коната на рок и блус музиката Джанис Джоплин бе едва на 27 години, когато изгуби живота си на 4 октомври 1970 г. Изпълнителката на вечния хит „Me and Bobby McGee“ остави незаличима следа, а музикалното ѝ наследство продължава да вдъхновява поколения наред, пише PEOPLE.

Бъдещата рок легенда е родена на 19 януари 1943 г. в Порт Артър, Тексас. Две десетилетия по-късно, през 1963 г., тя се премества в Сан Франциско, за да преследва музикалните си мечти, но там се сблъсква и с порока на наркотиците. След кратко завръщане у дома, където опитва да се пребори с алкохолната си зависимост, Джоплин отново заминава за Калифорния. През 1966 г. тя става част от групата Big Brother & The Holding Company.

Големият пробив на състава идва на следващата година по време на Международния поп фестивал в Монтерей, където Джанис омагьосва публиката като вокалист. През 1968 г. тя поема по самостоятелен път, завладявайки световната сцена със своя специфичен суров глас и дръзко поведение.

През 1969 г. Джоплин е сред основните звезди на легендарния фестивал Уудсток, където дели сцена с имена като Джоан Баез, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival и The Who. Малко след това излиза и дебютният ѝ солов албум „I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!“, който се изкачва до пето място в класацията Billboard Hot 100.

Една година по-късно, в разгара на записите за втория си самостоятелен проект, певицата е намерена безжизнена в хотелската си стая.

  • Как почина Джанис Джоплин?

Причината за смъртта на изпълнителката е случайна свръхдоза хероин.

Певицата има дълга и тежка история на борба с алкохола и наркотиците. Ден след трагедията коронерът на окръг Лос Анджелис, д-р Томас Ногучи, дава пресконференция, на която потвърждава, че в помещението са открити забранени вещества и спринцовка. Анализът показва и увреждания на черния дроб в резултат на хронична употреба на алкохол. Властите категорично изключват версиите за убийство или самоубийство.

  • Кога и къде настъпва трагедията?

Джанис Джоплин издъхва на 4 октомври 1970 г. в стая 105 на хотел Landmark Motor (днес Highland Gardens Hotel) в Холивуд, Калифорния.

Тялото ѝ е намерено от нейния тур мениджър Джон Кук, след като певицата не се появява за насрочена сесия в Sunset Studios. В този ден тя е трябвало да запише вокалите към песента „Buried Alive in the Blues“. В крайна сметка парчето е включено като инструментал във втория ѝ и последен солов албум „Pearl“.

Изпълнителката си отива от този свят само на 27 години. Едва две седмици по-рано, на 18 септември 1970 г., друга велика рок фигура — Джими Хендрикс, също умира на 27-годишна възраст.

Embed from Getty Images

  • Реакцията на обществеността и болката на близките

Вестта за смъртта на Джоплин предизвиква вълна от шок и скръб сред феновете и колегите ѝ.

„Изпитвах невероятна мъка заради смъртта на Джанис“, споделя по-малката ѝ сестра Лора Джоплин.

Години по-късно Лора разкрива детайли за детството и отношенията им в своята книга „С любов, Джанис“ (1992 г.), в която публикува съхранени писма от певицата.

„Джанис беше една от малкото жени, които оглавяваха собствена група и излъчваха такава мощ на сцената. Тя беше лидер, защото просто притежаваше тази доминираща сила“, пише Лора.

Запитана за трагичния край на сестра си, тя допълва: „Ранната ѝ смърт кара хората да мислят, че е била нещастна. Макар че в нея имаше известна тъга, тя всъщност беше много щастлив човек, който искрено се радваше на успеха си.“

Днес правата върху творческото наследство на певицата се управляват от Лора и брат им Майкъл.

  • Неугасващата следа на една легенда

Джанис Джоплин остава в историята като един от най-силните и характерни гласове на своето време. Единственият ѝ сингъл, достигнал първо място в класациите - „Me and Bobby McGee“, е издаден посмъртно през 1971 г.

През 1995 г. тя бе въведена в Залата на славата на рокендрола, а през 2005 г. получи посмъртно награда „Грами“ за цялостен принос.

В момента се подготвя и биографичен филм за живота ѝ, в който главната роля е поверена на актрисата Шейлийн Уудли.

„Работим по този проект вече седем години. Джанис е изключителна личност, която донесе светлина на тази планета по неповторим начин“, сподели Уудли в телевизионно интервю, потвърждавайки, че заснемането на лентата предстои.

Редактор: Стела Христова
Джанис Джоплин Рок музика Блус музика Me and Bobby McGee Свръхдоза Уудсток Музикално наследство Рок легенда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
6-те най-високи породи кучета в света

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Парите ни Преди 19 минути

Агенцията поема надзор над нови участници на пазара, обещава по-малко административно бреме и залага на изкуствения интелект

Изхвърлена пепел от печка предизвикала големия пожар край Коларово

Изхвърлена пепел от печка предизвикала големия пожар край Коларово

България Преди 27 минути

79-годишен мъж е установен като съпричастен за причиняването му

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Любопитно Преди 49 минути

Спекулациите около древни фосили в Европа и Азия не преобръщат научния консенсус: анатомично съвременният Homo sapiens е възникнал в Африка. Генетичните доказателства и най-старите вкаменелости потвърждават, че корените на човечеството са там

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Любопитно Преди 54 минути

Американската компания DYNA Robotics представи полухуманоидния робот Таку, който вече работи в хотели, ресторанти и перални. Машината е създадена да изпълнява пълни работни процеси без никаква човешка намеса

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

Свят Преди 1 час

По-висок праг за определяне на „малка банка“, облекчени стрес тестове и по-малко финансови показатели са сред предложените промени

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

България Преди 1 час

Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Любопитно Преди 1 час

Някои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

България Преди 1 час

МВнР предлага увеличение с 20%, като аргументите са по-високите административни разходи и по-ниската такса спрямо много страни от ЕС

Сам Алтман

Светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща, предупреди Сам Алтман

Свят Преди 1 час

Изпълнителният директор на OpenAI се опита да разграничи позицията си относно регулирането от тази на съперника Anthropic

Земетресение разлюля Вранча

Земетресение разлюля Вранча

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран тази сутрин на дълбочина 133,5 км, няма данни да е усетен в България

.

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

България Преди 1 час

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

Самолетът на Flydubai, който кацна извънредно в Саудитска Арабия

„Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“: Майка на 4 деца говори за ужаса на отвлечения самолет

Свят Преди 1 час

39-годишната Литал Хиршл-Шахар разказва, че в сряда на борда на полет 1073 на FlyDubai за Израел избухнал хаос, когато някой близо до предната част на кабината започнал да крещи, че пилотът е нападнат и че в пилотската кабина има голямо количество кръв

,

Трилърът „Верити“ оглави боксофиса в САЩ, нов филм с Том Круз разочарова в дебюта си

Любопитно Преди 1 час

Въпреки огромния бюджет от над 250 милиона долара за производство и маркетинг, новият филм на Алехандро Иняриту с участието на Том Круз дебютира едва на пето място в САЩ с 8 милиона долара, докато трилърът „Верити“ оглави боксофиса с 32,6 милиона

Разкриха нелегална кланица край Сливен: Открити са 200 кг месо

Разкриха нелегална кланица край Сливен: Открити са 200 кг месо

България Преди 1 час

48-годишен мъж е задържан при изхвърляне на трупни отпадъци край река Асеновска

ИИ, войни и масови безредици: Все повече хора се готвят за края на света

ИИ, войни и масови безредици: Все повече хора се готвят за края на света

Свят Преди 1 час

Хората в бизнеса с подготвеност за бедствия изброяват много причини защо даден клиент би потърсил възможност да построи или купи свой собствен бункер през 2026 г. Мотивите варират от конкретни до общи, както и от обикновеното желание за спокойствие до по-остри екзистенциални страхове

Институт за пътна безопасност: Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка заради подмяната на мантинелите

Институт за пътна безопасност: Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка заради подмяната на мантинелите

България Преди 2 часа

Иван Кунев е възразил срещу начина, по който се извършва подмяната им, твърдят от Института за пътна безопасност

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър за гардероба на Кари Брадшоу: Защо никога не носи емблематичните ѝ дрехи?

Edna.bg

Мартин Гяуров: Йоанна не изневери на принципите и сърцето си

Edna.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ е подал оставка

Nova.bg

Разбиха нелегална кланица край Сливен с 200 кг месо и трупни отпадъци (СНИМКИ)

Nova.bg