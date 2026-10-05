Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

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П ротест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ще се проведе в Бургас.

Демонстрацията е организирана от Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ и служители на ИАРА. Тя ще се състои от 12:00 до 13:00 часа пред сградата на Областната администрация в Бургас.

Протестиращите настояват ИАРА да запази статута си на самостоятелна административна структура, включително с териториалните си звена. От синдиката се противопоставят на планираното преструктуриране и настояват за диалог с Министерството на земеделието и храните.

Искат оставката на министъра

В открито писмо до премиера, Народното събрание и други институции от КТ „Подкрепа“ поискаха оставката на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Като мотив синдикатът посочва негови публични изявления относно дейността на ИАРА и планираното обединяване на агенцията с ИАГ. От „Подкрепа“ настояват и за оставката на изпълнителния директор на ИАРА Христо Панайотов.

Самият Абровски заяви по-рано, че при евентуалното преструктуриране контролът по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да засяга специализираната контролна дейност. По предварителни данни се предвижда съкращаване на около 26 души в общата администрация на ИАРА, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена.

Протест на служители на ИАРА е планиран и за 7 октомври пред Областната администрация в Кърджали.