Защо обикновените инвеститори трудно могат да се възползват от бума на роботиката

Всеки, който иска да заложи на това, че роботите ще навлязат все по-масово във фабриките, складовете и домовете, се сблъсква с един неудобен факт - акциите на стартъпите в центъра на бума не могат да бъдат купени на фондова борса.

Достъпни са производител на автомобили, който залага бъдещето си на роботите, индустриални групи, за които роботиката е само един от многото бизнеси, и ново поколение борсово търгувани фондове, които предлагат достъп срещу висока цена.

Euronews разглежда възможностите, които обикновените инвеститори имат в момента, за да получат експозиция към роботиката, както и рисковете, свързани с всяка от тях.

Tesla като начин за инвестиция в роботиката

Tesla в момента е един от най-видимите начини за инвестиция в сектора.

Както заяви Илон Мъск миналата година, около 80% от стойността на компанията ще идва от Optimus, нейния хуманоиден робот, а роботакситата добавят още един елемент, свързан с роботиката.

Купуването на Tesla обаче все още означава предимно инвестиция в автомобилен производител. Автомобилният бизнес е генерирал 20,5 млрд. долара (18,1 млрд. евро) от общите приходи на компанията от 28,2 млрд. долара (24,9 млрд. евро) през второто тримесечие на тази година - почти 75%, докато Optimus все още няма реализирани продажби.

„До края на следващата година мисля, че ще продаваме хуманоидни роботи на широката публика“, заяви Мъск на Световния икономически форум в Давос през януари.

Оттогава Tesla започна производството на робота в завода си във Фримонт, Калифорния, но Мъск предупреди, че „производството на Optimus първоначално ще бъде изключително бавно, тъй като всичко е ново. Това не е като производството на автомобил“.

„Много инвеститори в Tesla притежават акциите, за да получат достъп до предприемаческите умения на Илон Мъск. Продажбите на автомобили поддържат компанията и помагат за финансирането на по-смелите идеи, включително роботиката“, обяснява пред Euronews Дан Коутсуърт, ръководител на пазарния анализ в британската инвестиционна платформа AJ Bell.

Тази амбиция обаче има висока цена.

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

„Европейските автомобилни производители обикновено се търгуват при съотношение под 10 пъти очакваната печалба. За сравнение, Tesla се търгува при 165 пъти очакваната печалба. Това показва, че голяма част от потенциала за бъдещ растеж вече е включена в цената на акциите и инвеститорите трябва да платят висока цена за него“, казва Коутсуърт.

Източник: BMW

Повечето роботи не са хуманоидни

Хуманоидните роботи привличат внимание, което не съответства на дела им от пазара.

Около 7000 са били продадени по света през миналата година за промишлена и професионална употреба, в сравнение с 603 000 индустриални робота, инсталирани в световен мащаб, по данни на Международната федерация по роботика.

Лидерите в индустрията също рядко предлагат пряк начин за инвестиция в роботиката.

Роботите са представлявали 44% от продажбите на японската Fanuc за годината до март и едва между 7% и 10% от приходите на швейцарско-шведската група ABB през последните две години.

Освен това, вместо да листне отделно подразделението си за роботика, както първоначално планираше, ABB се съгласи да го продаде на японската SoftBank за 5,4 млрд. долара (4,7 млрд. евро).

Германската KUKA напусна фондовата борса през 2022 г., след като китайският производител на домакински уреди Midea придоби пълен контрол над компанията.

Siemens пък произвежда софтуера и контролерите, които управляват автоматизираните фабрики, а не самите роботи.

Борсов фонд с участия в частни компании за роботика

Нито една от тези възможности не предлага пряк дял в самите стартъпи и именно тази ниша се опитва да запълни RoboStrategy.

Фондът започна да се търгува на Nasdaq през май с борсов код BOT. Той притежава дялове в частни компании за роботика, а собствените му акции се търгуват публично, което позволява на инвеститор с брокерска сметка да придобие дял от инвестициите му.

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Добре познати стартъпи в областта на роботиката като Figure AI, Dyna Robotics и Apptronik са представлявали всеки поотделно близо една пета от нетните активи на фонда през юни.

Фондът се управлява от Андрю Канг, съосновател на криптоинвестиционната компания Mechanism Capital. През май той написа в X, че когато за първи път е проучвал роботиката две години по-рано, „повечето рискови капиталисти, с които се консултирах, препоръчаха да не инвестирам в сектора“.

Оттогава настроенията са се променили бързо.

До средата на юни стартъпите в областта на роботиката са привлекли 18,8 млрд. долара (16,6 млрд. евро) през тази година - повече, отколкото през рекордната 2025 г., сочат данни на Crunchbase.

Инструменти като RoboStrategy съществуват, защото компаниите остават частни за много по-дълго време.

Източник: BMW

Медианната възраст на американска технологична компания, която е излязла на борсата през 2025 г., е била 12 години, в сравнение с едва четири години през 1999 г., според професора от Университета на Флорида Джей Ритър, известен като „Мистър IPO“ заради повече от 40 години изследвания в областта на първичните публични предлагания.

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В САЩ инвестициите в частни компании до голяма степен са запазени за заможни „акредитирани“ инвеститори.

Председателят на Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ Пол Аткинс заяви през март, че подобен достъп „не трябва да бъде запазен само за хора, които отговарят на определен праг на богатство или се смятат за достатъчно опитни“.

Достъпът има своята цена

Акциите на RoboStrategy са отворили на 27,34 долара в петък - около 2,4 пъти над нетната стойност на активите на фонда, която в края на август е била 11,35 долара на акция.

През май акциите на фонда са достигнали връх от 59 долара.

„Това е премия за ограниченото предлагане, която може да се появи при горещ инвестиционен сектор [...] инвеститорите може да смятат, че си струва да платят премия, за да инвестират в RoboStrategy, ако това означава ранен достъп до компании, които могат да се превърнат в утрешните пазарни лидери“, обяснява Коутсуърт пред Euronews.

Тази премия обаче може бързо да се свие.

Купувачите в началото на юли са платили почти четири пъти повече от стойността на базовите активи и оттогава са загубили около една четвърт от инвестицията си, въпреки че нетната стойност на активите на акция се е увеличила с 27% за приблизително същия период.

Инвеститорите плащат и годишна такса за управление от 2,5%, като общите годишни разходи достигат почти 4%.

Частните инвестиции на фонда се оценяват въз основа на приблизителна стойност, а не на пазарни цени.

„Инвестицията в RoboStrategy е спекулативна и носи висока степен на риск, включително възможност за загуба на цялата инвестиция“, предупреждава фондът на уебсайта си.

Друг фонд загуби 71% за четири дни

Има и предишен пример за инвеститори, понесли сериозни загуби при свиване на подобна премия.

Destiny Tech100, фонд, притежаващ дялове в частни компании като SpaceX и OpenAI, се е търгувал с премия от около 2000% спрямо стойността на активите си само две седмици след листването си на Нюйоркската фондова борса през 2024 г.

Акциите му са затворили на 99,79 долара на 8 април същата година, но до 12 април са паднали до 29 долара - спад от около 71% само за четири дни.

„Важно е инвеститорите да знаят за какво плащат и да осъзнават кога дават повече от базовата стойност на активите“, предупреждава Коутсуърт.

ETF-ите за роботика

Борсово търгуваните фондове (ETF) обикновено се търгуват по-близо до нетната стойност на активите си, макар че в повечето случаи притежават акции на публични компании.

Например ETF-ът на Roundhill, фокусиран върху хуманоидната роботика, е включвал Tesla, китайския производител на роботи UBTech и Hyundai сред най-големите си позиции в края на юни.

„На пазара има няколко ETF-а за роботика, които се търгуват на нетната стойност на активите си, което означава, че инвеститорите не трябва да се задоволяват с първото нещо, което открият“, казва Коутсуърт.

Дори когато производител на роботи излезе на борсата, акциите му може да останат недостъпни за част от инвеститорите.

Китайската Unitree е поскъпнала с 460% при дебюта си през август на технологично ориентирания пазар STAR в Шанхай, където чуждестранните инвеститори обикновено се нуждаят от специален лиценз, за да купуват акции на новолистнати компании.

Докато повече от лидерите в сектора не излязат на борсата, инвеститорите, които искат пряк залог върху роботиката, ще трябва да платят за него по един или друг начин - чрез автомобилен производител, конгломерат или премия.

Материалът не представлява финансов съвет. Euronews препоръчва инвеститорите винаги да правят собствено проучване според конкретните си обстоятелства и напомня, че използването на информацията е на собствен риск.