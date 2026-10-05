Невероятно чудо: Родителите на убит заложник от „Хамас“ имат бебе от 25-годишни яйцеклетки

Б лизо три години след като бойци на „Хамас“ отвлякоха техния син Алмог по време на фестивала „Нова“ и го убиха в плен 11 месеца по-късно, неговите родители Нира и Игал Саруси прегърнаха новородения си син. Зачеването и раждането на бебето се превърнаха в истинско медицинско и човешко чудо, възможно благодарение на яйцеклетки, замразени от майката преди 25 години, и сурогатна майка, съобщи The Post.

Малкият Лави се роди на Йом Кипур (Деня на опрощението) - точно две седмици преди третата годишнина от кървавата атака срещу Израел на 7 октомври.

Героят Алмог и „Красивите шест“

На 7 октомври 2023 г. 26-годишният тогава студент по строително инженерство Алмог Саруси, въпреки че бе ранен, остава на фестивала „Нова“, за да помогне на своята приятелка Шахар. Тя бива убита, а той - отвлечен.

Надеждата на семейството, че той ще се завърне у дома, угасна трагично след 331 дни в неизвестност. През август 2024 г. Алмог и още петима заложници (станали известни като „Красивите шест“) бяха екзекутирани от „Хамас“ в тунел под Рафах, броени минути преди израелските сили да ги достигнат. Кадрите с безутешните родители на погребението на Алмог тогава разтърсиха целия свят.

Parents of Israeli hostage slain by Hamas welcome baby boy born from egg frozen 25 years ago https://t.co/MpCqtFg6pV https://t.co/2uYbHMVMRY — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Животът, който побеждава скръбта

Докато скърбят за най-голямото си от четирите си деца, 60-годишният Игал и 58-годишната Нира си спомнят за съхранените преди 25 години яйцеклетки. С благословията на останалите си деца те вземат решението да опитат инвитро процедура и сурогатство.

„Пазехме всичко в тайна, защото не знаехме дали ще успеем след няколко неуспешни опита. Но той е 100% наш. Името Лави означава „лъв“ на иврит. Той е бъдещето на Израел. Искам целият свят да го обича“, разказва Игал пред The New York Post.

Въпреки че започват отново с нощните хранения и смяната на пелени на 60-годишна възраст, за родителите тази радост е безценна. Малкият Лави вече изумително много прилича на по-големия си брат.

„Болката никога няма да изчезне. Нищо не може да я изтрие. Плачем, но вече имаме и радост. Двете неща вървят заедно. Ние настояваме животът да продължи“, допълва бащата.