Косопадът може ли да е причинен от недостиг на биотин?

К осопадът е проблем, който рядко има само една причина. Стрес, хормонални промени, наследственост, заболявания, рязко отслабване и недостигът на определени хранителни вещества могат да се отразят върху нормалния цикъл на растеж на косъма. Сред веществата, които често се свързват със състоянието на косата, е биотинът, познат още като витамин B7 или витамин H.

Но кога биотинът действително има отношение към косопада и кога приемът му няма да реши проблема?

Какво представлява биотинът?

Биотинът е водоразтворим витамин от група B. Той участва като кофактор на ензими, свързани с метаболизма на мастните киселини, аминокиселините и глюкозата. Организмът не може сам да синтезира необходимото количество и затова го получаваме основно чрез храната.

Биотин се съдържа естествено в редица храни, сред които яйца, риба, месо, ядки, семена и някои зеленчуци. При разнообразно хранене истинският дефицит се среща сравнително рядко.

Как изглежда недостигът на биотин?

Косата може да бъде един от сигналите. Сред характерните прояви на биотинов дефицит са изтъняване и косопад, промени в кожата и чупливост на ноктите. При по-тежък дефицит могат да се наблюдават и неврологични прояви.

До недостиг може да се стигне при определени състояния, свързани с нарушено усвояване или лош метаболизъм на биотина, продължителна консумация на големи количества суров яйчен белтък, някои медикаменти и други специфични обстоятелства.

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Интерес представлява проучване сред 541 жени, потърсили лекар заради косопад, при което ниски серумни нива на биотин са установени при 38% от участничките. Авторите обаче подчертават, че косопадът често е многофакторен и резултатите не означават, че дефицитът на биотин е причина за всеки случай на косопад.

Повече биотин означава ли по-гъста коса?

Тук е важната разлика между коригиране на дефицит и прием на биотин от човек, който няма такъв.

Биотинът често се свързва с косата и ноктите, но научните данни не показват убедително, че приемането на допълнителен биотин стимулира растежа на косата при здрави хора с достатъчни нива на витамина. Систематичен преглед, публикуван през 2026 г., също заключава, че наличните данни не подкрепят рутинното приложение на биотин при алопеция при липса на установен дефицит.

Ситуацията е различна, когато е налице реален недостиг на биотин. Именно тогава възстановяването на необходимите нива има медицинска логика и биотинът може да бъде част от терапевтичния подход.

10 mg биотин – хранителна добавка или лекарствена доза?

На пазара могат да се срещнат както хранителни добавки с биотин, така и лекарствени продукти, съдържащи 10 mg биотин. Това е съществено различно от количествата, които обичайно получаваме чрез храненето – адекватният дневен прием за възрастни е около 30 микрограма (µg).

Затова 10 mg биотин не бива да се възприемат просто като „повече витамин за по-хубава коса“. При лекарствените продукти тази концентрация е предназначена за лечение на състояния, свързани с недостиг на биотин, съобразно одобрените показания на конкретния лекарствен продукт.

Има и още една важна особеност: високите дози биотин могат да повлияят резултатите от определени лабораторни изследвания, включително някои хормонални и други имуноанализи. Затова лекарят и лабораторията трябва да бъдат информирани за приема на биотин преди изследвания.

Кога при косопад да потърсим причината?

Ако косопадът е внезапен, силно изразен или продължава по-дълго време, по-разумният подход е да се потърси причината, вместо автоматично да се започва прием на витамини. Косопадът може да бъде свързан с множество фактори, а установяването на конкретен хранителен дефицит позволява терапията да бъде насочена именно към него.

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Биотинът не е универсално средство срещу косопад. Но когато косопадът е част от проявите на недостиг на биотин, коригирането на този недостиг е съвсем различна терапевтична ситуация.

Материалът има информативен характер и не замества консултацията с лекар или фармацевт.

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