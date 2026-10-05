България

София обновява над 200 междублокови пространства: 3300 паркоместа и 500 нови дървета

Столичната община е осигурила близо 12 млн. евро за обновяването на пространствата между блоковете

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 11:15
София обновява над 200 междублокови пространства: 3300 паркоместа и 500 нови дървета
Източник: БТА

Н ад 200 междублокови пространства в София са включени в проекти за облагородяване от 2024 г. досега. При завършването на всички обекти столичани ще разполагат с над 3300 нови регламентирани паркоместа, повече от 500 нови дървета и близо 10 000 декоративни храста.

Източник: Столична община

„Промяната в София се реализира както в големите инфраструктурни проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от домовете си. Затова през последните три години облагородяваме междублоковите пространства с много по-сериозно темпо, осигурявайки подреденост, чист въздух и удобство за гражданите“, заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Повече ред в кварталите

С години много от пространствата между блоковете в столицата са били в лошо състояние, с кал през зимата и запрашаване през летните месеци. Паркирането върху затревени площи и липсата на изградена инфраструктура затрудняват пешеходното придвижване от жилищните входове до улиците.

„Всички познаваме междублоковите пространства, които дълго време изглеждаха по този начин. Затова поставихме ясен приоритет за тяхното постепенно обновяване. Само през настоящата година осигурихме близо 12 милиона евро за изпълнението на тези обекти в жилищните комплекси“, посочи Терзиев.

Източник: Столична община

От 2024 г. досега Столичната община е възложила облагородяването на над 200 междублокови пространства. Проектите се изпълняват поетапно. Част от терените вече са напълно завършени, по други се извършват строителни дейности, а за останалите продължават необходимите обществени и градоустройствени процедури.

При приключването на всички проекти се очаква да бъдат изградени над 3300 регламентирани паркоместа. Предвидено е и засаждането на повече от 500 дървета и близо 10 000 декоративни храста.

Как ще се реши проблемът с паркирането

„Където условията позволяват, използваме решетъчни бетонови паркинг елементи с тревна фуга, така че дъждовната вода да попива естествено в почвата. Чрез този урбанистичен подход подреждаме паркирането и осигуряваме свободни пространства за пешеходците“, допълни кметът на София.

Според Столичната община обновяването на междублоковите пространства има значение и за състоянието на градската среда. Водопропускливите настилки позволяват на дъждовната вода да се оттича към почвата, а разширяването на зелените площи допринася за ограничаването на запрашаването.

Източник: Столична община

„Необлагородените пространства между блоковете са източник на прах. Превръщането им в подредени зони с нормална настилка и растителност ограничава количеството прах във въздуха. Това е част от по-голямата ни системна работа за по-чист въздух в София, благодарение на която броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици спадна с 88% спрямо миналата година“, подчерта Васил Терзиев.

Редактор: Василена Василева
Източник: Столична община    
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