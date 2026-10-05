Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

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Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Р азследване за предполагаемо финансово престъпление се провежда в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. По информация на NOVA акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Малко преди 8:00 часа в понеделник няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“.

Oрганите на реда са в района на отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти, а служителите на полицията изземват медицинска документация.

Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са били върнати.

Към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение.

Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.