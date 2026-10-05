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Трилърът „Верити“ оглави боксофиса в САЩ, нов филм с Том Круз разочарова в дебюта си

Въпреки огромния бюджет от над 250 милиона долара за производство и маркетинг, новият филм на Алехандро Иняриту с участието на Том Круз дебютира едва на пето място в САЩ с 8 милиона долара, докато трилърът „Верити“ оглави боксофиса с 32,6 милиона

5 октомври 2026, 11:54
Трилърът „Верити“ оглави боксофиса в САЩ, нов филм с Том Круз разочарова в дебюта си
Източник: Getty Images

Т рилърът „Верити“ (Verity) оглави северноамериканския боксофис през дебютния си уикенд с приходи от 32,6 милиона щатски долара, докато „Дигър“ с Том Круз остана на пето място с 8 милиона долара, съобщи Асошиейтед прес.

Режисираната от Майкъл Шоуолтър продукция „Верити“ е с участието на Дакота Джонсън и Ан Хатауей. Джонсън играе писателка, наета да напише книга от името на авторка, която не може да работи заради здравословното си състояние. Филмът дебютира директно на първо място в класацията.

На второ място е лентата „Заразно зло“ с 12,5 милиона долара. Екранизацията по популярната видеоигра, режисирана от Зак Крегър, е трета седмица по кината.

„Сърцето на звяра" (Heart of the Beast) заема третата позиция с 11 милиона долара. Филмът е с участието на Брад Пит и разказва за пенсиониран ветеран, който заедно с военното си куче се опитва да оцелее в дивата природа на Аляска след самолетна катастрофа.

На четвърто място е „Праймтайм" (Primetime) на A24 с 8 милиона долара във втория си уикенд. Във филма Робърт Патинсън играе телевизионен водещ, известен с риалити поредицата „Да уловиш хищник".

„Дигър“, режисиран от Алехандро Гонсалес Иняриту и с участието на Том Круз и Риз Ахмед, дебютира на пето място с 8 милиона долара в САЩ и Канада. Филмът донесе още 12 милиона долара от 74 международни пазара.

Лентата е сред големите финансови рискове на компанията „Уорнър Брос" за годината. Производството е струвало най-малко 125 милиона долара, като според оценки бюджетът е близо до 150 милиона долара, а маркетинговите разходи са около 100 милиона долара. Слабият резултат е един от най-разочароващите дебюти в кариерата на звездата Том Круз.

Шесто място заема „Островът на забравата" (Forgotten Island) със 7,2 милиона долара. Преиздаденият „Отмъстителите: Краят" (Avengers: Endgame: Encore) е седми с 4,4 милиона долара.

Челната десетка на северноамериканския боксофис се допълва от индийския трилър „Дришям: Заключението“ (Drishyam: The Conclusion) с 2,7 милиона долара, „Приложна магия 2“ също с 2,7 милиона долара и „Спайдър-Мен: Нов ден“ с 2,5 милиона долара приходи, допълва Асошиейтед прес.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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