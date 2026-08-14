Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

П ожизнен семеен билет за всички музеи, музейни обекти и археологически забележителности в Бургаска област ще получи Дара по повод избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“. Решението е взето единодушно на извънредна среща на директорите на държавните и общинските музеи и галерии в областта и на общинските културни туристически обекти в община Бургас, съобщиха от Регионалния исторически музей в града.

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С билета Дара и нейното семейство ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, Бургаската художествена галерия, както и музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

Пожизненият семеен билет ще дава достъп и до редица археологически и културно-исторически обекти в региона – крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристическия комплекс „Ченгене скеле“.

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С жеста музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и към победата ѝ на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която Бургас ще бъде домакин на следващото издание на европейския музикален форум през 2027 г. Пожизненият билет е замислен не просто като пропуск, а като символична покана без срок на валидност. Дара и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли на местата, които съхраняват паметта за Бургаския край, пишат от музея.

Музейните директори подчертават, че „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. По думите им домакинството е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само съвременното си лице – младо, динамично и развиващо се, но и богатото си културно-историческо наследство.