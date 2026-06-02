Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

Ж ертви на измама с автомобил обиколиха половин Европа, за да разкрият схемата, в която попаднали. Потърпевшите предприели собствено разследване и се свързали с няколко чуждестранни полицейски служби. Оказало се, че колата им е имала абсурдни приключения с регистрации в чужбина. След това необезпокоявано преминала през няколко държави, сменяйки собственици и талони. Накрая влязла в България, минала през КАТ, получила българска регистрация и била продадена напълно законно на семейство, съобщава NOVA.

По думите на жената, закупила автомобила, семейството продало стария си автомобил и изтеглило кредит, за да финансира покупката. Сделката била извършена с фактура, а преди покупката автомобилът преминал техническа проверка в официален сервиз на съответната марка. „От сервиза потвърдиха, че колата е изправна. Първоначално беше с германска регистрация, а впоследствие я регистрирахме във Варна и станахме нейни законни собственици“, разказа потърпевшата.

Година по-късно тя била посетена от мъж и жена, представили се за служители на „Гранична полиция“ – Варна. Те я уведомили, че автомобилът е обект на проверка и поискали документите и ключовете му. Колата била предадена доброволно в сградата на граничното полицейско управление срещу протокол.

След изземването на автомобила жената започнала собствено разследване. Свързала се с полицейски служби в Германия и Норвегия, както и с норвежката икономическа полиция. „Открих собственика на автомобила и разбрах, че той е бил собственост на фирма, използвала го като обезпечение по банков кредит. Същите лица и фирми са свързани и с други автомобили, обявени за издирване в Норвегия“, твърди тя.

Според събраната от нея информация автомобилът е бил обявен за издирване в Норвегия на 6 декември 2024 г. Въпреки това на 16 януари 2025 г. той е бил регистриран в Германия, а впоследствие е продаден от автокъща в Сливен на българското семейство.

Потърпевшата смята, че човекът, фигуриращ в германските регистрационни документи, е свързан с продажбата на автомобила. По думите ѝ колата е преминала през няколко държави, сменила е собственици и регистрационни документи, преди да бъде внесена в България, регистрирана в КАТ и продадена като напълно законен автомобил.

Семейството твърди, че е предоставило цялата събрана информация на българските разследващи органи. Към момента обаче няма данни за напредък по случая. „От всички чуждестранни институции получих съвет да търся съдействие от българската полиция. Засега единственото, което се случи, е че автомобилът ми беше отнет“, каза потърпевшата.