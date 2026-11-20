Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за прекратяване на войната, но условията му не са приемливи за САЩ.

Тръмп и Си Дзинпин са се договорили човек да запазва контрол върху важните военни решения, вземани с помощта на изкуствен интелект.

Вашингтон продължава да ограничава достъпа на Китай до усъвършенствани ИИ чипове, докато двете държави се конкурират за технологично надмощие.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес за пореден път, че Иран желае да сключи споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

"Те искат да сключим сделка, но не искат да сключим сделка, която да е приемлива за мен", каза Тръмп пред репортери.

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Днес стана ясно още, че Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин се обединиха около мнението, че хората винаги трябва да участват във военните решения, използващи технологии с изкуствен интелект (ИИ), дори когато двете страни се конкурират за надмощие в областта на ИИ, заяви днес министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

Бесънт посочи пред телевизия Си Ен Би Си след завръщането си от Шънджън, Китай, където участва в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), че споразумението е сред основните постижения на пътуването на Тръмп до Азия.

„Мисля, че беше много важно, че президентът Тръмп и президентът Си се обединиха около мнението, че хората винаги трябва да участват във всички военни решения, които (суперинтелектът (СИ) взема, и че на СИ не бива да се позволява да бъде автономен за важни военни действия“, каза Бесънт. визирайки предпочитания от администрацията на Тръмп термин за технологията.

Той изтъкна, че споразумението между САЩ и Китай за военното използване на технологията, изискващо човешко участие и други предпазни мерки, няма да бъде засегнато от конкуренцията между двете страни за надмощие в областта на ИИ. Американските лаборатории за изкуствен интелект трябва да запазят технологичното си лидерство като най-добра защита срещу китайските „опасни модели“, използвани при кибератаки, отбеляза Бесънт.

„Няма обаче нищо общо с конкуренцията, когато се казва, че и двете страни са съгласни, че не бива да се започва голяма военна операция без участието на човешко същество“, поясни министърът на отбраната на САЩ.

Той допълни, че въпросът за шпионския скандал, в който бе замесен бившият главен изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуан, имал романтична връзка с китайска гражданка, която се оказала китайски шпионин, не е бил повдигнат по време на двустранната среща между Тръмп и Си.

Бесънт каза, че H200 – вторият клас чип за ИИ на „Енвидиа“, остава най-модерният чип, който Китай може да закупи с лицензи, след като Тръмп зае това, което той нарече „много твърда позиция“.

„Мисля, че това, което видяхме, е „недостатъчно поръчки от китайците за H200, тъй като те се опитват да изградят свои собствени чипове, и мисля, че те вероятно са с много години назад“, добави той.

Министерството на търговията на САЩ предприе стъпки за допълнително ограничаване на достъпа на Китай до усъвършенствани чипове с изкуствен интелект, включително такива, използвани от задгранични центрове за данни, където китайските организации може да наемат изчислителна мощност.