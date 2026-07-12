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Разбиха схема за близо 900 000 евро: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България

Десет души са задържани при акция на „Гранична полиция“

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 09:46
Разбиха схема за близо 900 000 евро: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България
Източник: БТА

М ащабна полицейска операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ разкри организирана схема за рент-а-кар измами с автомобили, нанесла щети за близо 900 000 евро. При акцията са задържани десет души, съобщиха от дирекцията.

Разследването е проведено едновременно на няколко места в страната, като са претърсени 14 адреса. Организаторът на схемата и още трима участници вече са привлечени към наказателна отговорност.

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  • Как е действала схемата

По данни на разследващите организаторът е набирал т.нар. „мулета“ – хора, които срещу възнаграждение предоставяли личните си документи, за да наемат автомобили от рент-а-кар компании в Германия.

След като колите били получени напълно законно, те били транспортирани до България, вместо да бъдат върнати в договорения срок. Така превозните средства били обявявани за издирване от германските власти.

Разследващите смятат, че схемата е действала както на територията на Германия, така и в България, с участието на български граждани.

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  • Нови автомобили, издирвани от Германия

Разследването започнало след зачестили случаи на автомобили, обявени за международно издирване от Германия, които били откривани на територията на България.

При първоначалните проверки служителите на „Гранична полиция“ са открили и иззели седем леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година.

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В хода на операцията са събрани доказателства за общо 15 моторни превозни средства, за които се предполага, че са част от престъпната схема.

Освен автомобилите, полицаите са иззели документи, платежни инструменти и други доказателства, свързани с незаконната дейност. Открит е и мотоциклет, обявен за издирване от Германия.

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  • Разследването продължава

От Главна дирекция „Гранична полиция“ не изключват възможността към схемата да бъдат свързани и други лица, а разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Подобен тип престъпления са сред най-често срещаните трансгранични измами в Европейския съюз. Престъпните групи използват законно сключени договори за наем, след което автомобилите се укриват, препродават или се използват за части в други държави.

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Още през декември миналата година в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ постъпиха десетки сигнали за измами, свързани с автомобили, закупени или наети от Германия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Йоана Христова, БТА    
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