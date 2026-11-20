Правителството на Великобритания отхвърли предложението за пълна забрана на рекламата на хазарт, въпреки призивите на Камарата на лордовете.

Предвижда се преразглеждане на правилата за онлайн рекламата и засилване на мерките срещу нелицензираните оператори.

Властите запазват ролята на Органа за рекламни стандарти (ASA), като заявяват, че защитата на уязвимите групи остава приоритет.

Правителството на Великобритания отхвърли идеята за пълна забрана на рекламата на хазарт, като отхвърли основната препоръка, подкрепена в рамките на разследването на Камарата на лордовете „Вреди от хазарта - време за действия“. Това посочва Патрик Килийн за SBC News .

Въпреки това стандартите за маркетинг трябва да бъдат преразгледани, за да се преодолеят слабостите в британската рекламна система по отношение на насочването на онлайн реклами за хазарт към определени аудитории.

Правителството публикува отговор на доклада на Комитета за връзка, в който признава, че рекламата може да влияе върху поведението, фактор, който може да доведе до вреди от хазарта.

Препоръките на Комитета бяха приветствани, особено тези за необходимостта от защита на децата, младите хора и уязвимите групи. Предложението за въвеждане на пълна забрана обаче беше отхвърлено заради опасения, че потребителите ще имат по-труден достъп до информация за лицензираните оператори.

„Правителството няма да предприеме стъпки за въвеждане на всеобхватна забрана на рекламата на хазарт. Като част от легитимна и регулирана индустрия е правилно операторите да могат отговорно да рекламират предлаганите от тях услуги“, се посочва в коментарите на правителството.

„Една широкообхватна забрана няма да бъде насочена конкретно към най-уязвимите групи, включително младите хора. Вероятно тя ще има и отрицателни последици за секторите, които разчитат на рекламата и чиито услуги се ползват от милиони хора в цялата страна“, се допълва в коментарите на правителството.

ASA остава регулаторът

Правителството отхвърли и предложението на Комитета за създаване на „единен законов регулатор“, който да следи рекламата на хазарт във Великобритания. С това решение то потвърждава ролята на Органа за рекламни стандарти (ASA) и неговия Кодекс за рекламни практики (CAP Code) като регулаторен орган и набор от правила за рекламата на хазарт в страната.

„Като независим регулатор на рекламата във Великобритания ASA е най-подходящият орган, който да осигурява специализиран надзор, съвети и насоки за хазартните оператори, рекламиращи услугите си на потребителите в страната“, се отбелязва в документа.

Въпреки че подкрепя настоящата структура за регулиране на рекламата на хазарт, правителството признава наличието на уязвимости в онлайн средата, които може да изискват пряка намеса и предоставяне на допълнителни правомощия.

Поради това правителството ще предприеме стъпки за изменение на член 333(6) от Закона за хазарта от 2005 г., който понастоящем ограничава възможността му да използва правомощията си съгласно член 328 за регулиране на онлайн рекламата на хазарт.

Не беше посочен график за приемането на тази законодателна промяна. В отговора си до Камарата на лордовете правителството заяви: „Веднага щом бъде определена подходяща законодателна процедура и парламентарният график позволи, няма да се поколебаем да отстраним този проблем.“

Правителството отхвърли и редица други предложения

Правителството не се съгласи и със следните призиви:

Забрана на спонсорството от хазартни компании на футболни клубове под нивото на Висшата лига. Преминаване от насърчаване на хазарта към политика на „търпимост“ към тази дейност. Разширяване на доброволната забрана за поставяне на хазартни лога върху предната част на фланелките във Висшата лига, така че да се забрани на хазартни компании да спонсорират и тренировъчните екипи. Въвеждане на допълнително ограничение за онлайн рекламата, основано на часови пояс, или на по-всеобхватни ограничения. Преразглеждане на Кодекса за рекламни практики на ASA, така че букмейкърите да нямат право да използват израза „безплатен залог“ и други подобни формулировки в рекламите си. Въвеждане на официално лицензиране за партньорските сайтове и посредници (афилиейти).

Отхвърлянето на основните препоръки е свързано със стремежа към засилване на защитата на играчите. В официално изявление на правителството се посочва, че забраната на рекламата на хазарт „няма да бъде насочена към най-уязвимите групи, включително младите хора“.

В него се добавя, че подобна мярка дори може да увеличи риска от вреди, тъй като би могла да насочи играчите към черния пазар, аргумент, защитаван и от лицензираните оператори.

Британските оператори ще приемат със задоволство опасенията на правителството относно черния пазар, тъй като многократно са изразявали тревога от нарастващия пазарен дял на незаконните оператори. Това е особено характерно за лобистките им опити срещу увеличаването на данъците и затягането на регулациите.

Опасенията на британската индустрия остават

Правителството обаче предупреди, че „няма да се поколебае да предприеме допълнителни действия, когато това е оправдано“, в името на защитата на играчите.

Това предупреждение идва на фона на редица други изявления, които вероятно ще предизвикат безпокойство в регулирания хазартен сектор на Великобритания.

Един от основните поводи за тревога ще бъде позицията на правителството по отношение на данните за играчите. Заинтересовани страни като операторите, британската браншова организация Betting and Gaming Council (BGC), участниците в хазартни игри, собствениците и треньорите на състезателни коне, както и различни политици, подробно са излагали опасенията си относно оценките на Комисията по хазарта за финансовия риск (FRAs).

Операторите обаче вече са направили промени преди планираното въвеждане на тези оценки, което сега изглежда още по-вероятно предвид позицията на правителството относно споделянето на данни.

„Насърчаваме операторите да продължат да споделят данни с Комисията и правителството, а когато е уместно, да увеличат този обмен. Насърчаваме също изследователите и операторите да взаимодействат и да споделят информация винаги когато това е подходящо и в съответствие с политиките за управление на конфликти на интереси“, се посочва в изявлението.

Комисията се нуждае от помощ за работата на специалната група

В документа са очертани и нови приоритети за разширяване на правомощията на Специалната група за борба с незаконния хазарт, така че тя да може да ограничава популяризирането на нелицензирани оператори. По този начин правителството се заема с проблема, породен от заплахата на черния пазар.

Изразена е засилена тревога за резултатите от онлайн търсения, които показват казина без регистрация в системата GAMSTOP, както и за съдържание в социалните мрежи, рекламиращо нелицензирани сайтове.

Правителството е отворено към възможността за по-строги правила относно кръстосаните продажби и популяризирането на продукти с по-висок риск. В отговора се посочва, че продължава оценката на съществуващите мерки, включително изричното съгласие за маркетинг на конкретни продукти и забраната за комбиниране на различни хазартни продукти в рамките на една промоционална оферта.

„Правителството е категорично, че борбата с рекламата на незаконни оператори е приоритет, и е съгласно с много от тези препоръки. Поради това ще възложи на Специалната група да проучи проблемите, посочени от Комитета“, се заявява в документа.

Всички заинтересовани страни са призовани да подкрепят Комисията по хазарта в разработването на ефективни мерки за защита срещу навлизането на незаконния хазарт в рекламната и онлайн средата.

В изявлението се добавя: „Комисията е благодарна на Комитета за връзка към Камарата на лордовете за проявения интерес към тази област и за последвалото разследване. Оставаме уверени, че настоящата система работи добре и че цялостните промени в нея са ненужни. Те биха довели до неоправдана регулаторна тежест и до съществено разширяване на общия обхват на правомощията на Комисията по хазарта.“

Как да се ориентира индустрията в несигурното бъдеще

В документа се добавя: „Важно е промените, въведени с Бялата книга за прегледа на хазартното законодателство от 2023 г., да бъдат надлежно оценени. Приоритетът на Комисията остава хазартът да стане по-безопасен, по-справедлив и свободен от престъпност. Оставаме ангажирани с това да информираме членовете на Комитета за развитието по този въпрос.“

Отхвърлянето на всеобхватната забрана осигурява известно облекчение за индустрията, която все още се приспособява към широкия набор от данъчни и регулаторни промени, въведени през последните 12 месеца.

Сега правителството очаква резултатите от прегледа на Закона за хазарта, възложен от Комисията по хазарта и Министерството на културата, медиите и спорта (DCMS) и извършван от NatCen. В рамките на оценката се анализира въздействието на тези мерки, като се очаква докладът да бъде публикуван преди края на 2026 г.

Във Великобритания ще продължи работата по плановете за отмяна на правилото „Цел за разрешаване“ (Aim to Permit), по кампанията за обществено здраве срещу вредите от хазарта, която Службата за подобряване на здравето и намаляване на неравенствата (OHID) ще реализира независимо, както и по мерките на Ofcom за ограничаване на измамните рекламни практики.

Макар че индустрията продължава да бъде подложена на сериозен натиск и не всички елементи от отговора на правителството са в нейна полза, отхвърлянето на забраната, заедно с редица други коментари, бележи промяна в отношението към хазарта, който доскоро беше удобна мишена в политическите дебати във Великобритания.

Статията е написана в съавторство с Тед Менмюър.

* Камарата на лордовете е горната камара на двукамерния парламент на Обединеното кралство, която заседава в Уестминстърския дворец в Лондон. Тя проверява, обсъжда и предлага промени по законопроекти, приети от Камарата на общините, но няма право да отхвърля окончателно закони. Може само да ги отлага за ограничен срок.