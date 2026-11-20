Доналд Тръмп изрази съмнение, че светът някога ще се освободи от ядрените оръжия, и заяви, че САЩ ще предотвратят евентуално създаване на „мръсна“ бомба от Иран.

Той определи разговорите си с Владимир Путин за Украйна като добри и заяви, че има шанс за споразумение, но отказа да обсъжда гаранции за сигурността преди постигането му.

Междувременно Русия извърши мащабна ракетна атака и нападения с дронове срещу Украйна, при които загинаха осем души и бяха поразени енергийни обекти.

Тръмп: Говорих с Путин, той ще удари Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали премахването на ядрените оръжия изобщо някога "би могло да се случи". Той направи коментара си във връзка с отминалата среща на високо равнище с колегите си от Китай и Русия, другите две водещи ядрени сили в света, предаде Франс прес.

"Ако някой дойде и ви каже "Ще ви предложа сделка. Хайде да ги намалим наполовина", е трудно да кажете "Да", особено, когато сте във водеща позиция", посочи Тръмп пред репортери и добави, че светът много трудно ще се освободи от ядрените оръжия.

Тръмп: Каза ли Медведев от Русия ядрени?

Тръмп заяви още, че „има слухове“, че Иран е в процес на правене на мръсна бомба, допълвайки, че в такъв случай САЩ ще разберат и ще го предотвратят.

По-рано американският телевизионен канал Си Ен Ен съобщи, че според данни на американското разузнаване Иран може би се опитва да създаде мръсна бомба и да я взриви във Вашингтон.

Ройтерс не може да потвърди тази информация.

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп обясни, че е имал много добри разговори за Украйна с руския лидер Владимир Путин по време на срещата им в Китай, но подчерта, че не желае да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс.

„Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да постигнем споразумение“, заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом след обиколката си в Азия, по време на която се срещна с Путин и китайския президент Си Дзинпин.

Тръмп имаше и отделна среща с Путин, когото нарече приятел, в кулоарите на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън тази седмица.

„Той ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа, но задачата им е трудна. Много трудна“, каза Тръмп.

„Проблемът е, че президентът (Володимир) Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това допълнително усложнява ситуацията“, добави той.

Часове след като тримата лидери публикуваха декларация за мир след срещата си в Китай, Русия предприе днес една от най-мащабните ракетни атаки и нападения с дронове срещу Украйна от началото на войната, като нанесе удари по съоръжения на електроенергийната инфраструктура и уби осем души, отбелязва Ройтерс.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. доведе до най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война.

Тръмп: Войната между Русия и Украйна е на Байдън, а не моя

Тръмп се закани днес да налага вето на законите, приети от демократите, когато поемат контрол над Конгреса в началото на следващата година, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция в Белия дом, Тръмп нарече президентското вето „извънредно правомощие“ и заяви, че заплахата му да блокира законите ще накара демократите да смекчат политиката си.

„Ще ми пращат неща, а аз ще им налагам вето. Ще ми пращат още неща и аз ще им налагам вето“, заяви Тръмп.

„Могат да продължат две години и един месец, защото това е положението – ще им налагам вето“, допълни той.