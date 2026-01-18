България

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

18 януари 2026, 10:27
Нова измама. Коли на лизинг в чужбина се внасят и се продават у  нас. Или се пласират в автоморгите. Семейство лекари от Ботевград остават без автомобила си четири години по-късно, когато той е обявен за издирване от собственика на колата. Журналистът Мариета Николаева от NOVA тръгна по стъпките на измамната схема.

Семейство Димитрови са лекари от Ботевград. Преди 4 години решават да си купят автомобил. Преглеждат обявите в един от най-популярните сайтове и намират своята кола. Тя е в автокъща във Враца. Одобряват я и на живо и сключват сделката.

„Колата ни беше докарана в Ботевград. Беше с временна регистрация. Купихме я от фирма. Отидохме в София-област в КАТ, където беше проверена и е регистрирана на името на фирмата на жена ми“, разказва Васил Димитров. По думите му полицията проверила номерата на рамата и двигателя. Униформените казали, че няма проблем и направили регистрация на автомобила.   

Семейството плаща 26 500 лв. за колата. Договорът е с фирма „Инвест карс груп“. Колата е регистрирана в КАТ-Враца, където получава временни номера. А след това минава и през каналите на КАТ на ОДМВР- София, където получава и окончателната регистрация. Семейството я ползва без никакъв проблем или индикации за такъв до февруари миналата година.

„На 20 февруари се случи. Четири години сме си плащали застраховки, данъци, даже имахме инцидент – ПТП. Никога не е имало проблем. И на 20 февруари пристигат служители на РПУ Ботевград и ни съобщават, че тази кола има проблем, че е крадена и трябва да се изземе да се провери. Автомобилът се издирвал от Интерпол. Взеха го само с едно писмо за доброволно предаване. И повече никаква информация нямаме от никой“, споделя Димитров. 

„Казаха, че колата се издирват от Интерпол и трябва да подпиша протокол, че доброволно я предавам“, обясни съпругата му Иванка. Семейството разказва, че униформените не представили никакви документи – дори заповед нямало. „Това ме озадачи. След това я иззеха и я паркираха в гаража на РПУ-то и чакахме развоя на събитията. Казаха, че до 6 месеца ще ни съобщят и ние разбираме на 21 май, че колата не е в България  - била предадена на фирма в Добрич. Те били упълномощени да им се даде колата“, разказват потърпевшите. 

След като семейството доброволно предава колата, повече не получава никаква информация за нея. Екипът на NOVA потърси полицията, за да разбере детайли около регистрирането на крадената кола.  

„Извършена е идентификация на автомобила, включваща рамата, и дали се издирва в Шенгенската система. Към датата на регистрация същият автомобил не се е издирвал и той е регистриран. На 14 февруари 2025 г.  в информационната система  автомобилът е обявен за издирване“, обясни  Владислав Павликянов, началник „Пътна полиция” при ОДМВР-София.

Издирването е инициирано от Испания, допълни униформеният. По думите му 4 години са доста дълго време някой да се сети, че колата му е открадната. „Когато регистрираме коли, изпращаме файловете до държавата и властите ни уведомяват. Тогава не е имало такъв проблем“, подчерта Павликянов.

Автокъщата от която е закупена колата е „Авто перферкт 1“ във Враца. Екипът ни отде на място, където потърси собственика. Но получи отговор от мъж в автокъщата: „Няма го. И аз го търся“. В бързината да си тръгне, след като видя екипа ни, мъж, който се представи като приятел на собственика на автокъщата, остави две коли с работещи двигатели, а автокъщата няма охрана. Екипът ни чака на място, но собственикът така и не дойде. Върнахме се половин час по-късно, но автокъщата вече беше затворена.

Часове по-късно собственикът ѝ ни връща обаждане, след като първоначално не вдигна на позвъняване от наша страна. Ето разговора:

- А трябва ли да се срещаме?
- А какво ви притеснява?
- Нямам притеснения.
- Очевидно имате притеснения. Кажете кога ви е удобно?
- Не желая да се срещаме.
- Работите ли с фирма „Инвест карс груп“?
- Ако колата е била тяхна, извършвам посредническа дейност. Тогава търсите тях. Не търсите мен. Аз съм взел 100 лева комисионна. 

Фирмата „Инвест карс груп“ е регистрирана в София в апартамент в затворен жилищен комплекс. Оказва се, че на адреса живеят наематели. Разговаряме с охранител, който твърди, че в апартамента живее семейство от Турция. Собственикът има и друга фирма-на улица „Шейново“. Екипът на NOVA го потърси и там. Но също не намираме фирмата.  

Потърпевшите подават жалба в прокуратурата. И прокуратурата в Ботевград, и Окръжна прокуратура –София обаче отказват да образуват досъдебно производство по случая. Престъпление нямало
 
„В конкретния случай автомобилът няма как да бъде задържан, както иска тъжителката, тъй като няма спор за собственост. Безспорно в хода на проверката е било установено кой е собственик на автомобила и съответно му е бил върнат. В настоящия случай тъжителката не е пълноправен собственик на автомобила, а е станала жертва на измама, тъй като е придобила един откраднат автомобил“, посочиха в позиция до NOVA от Окръжна прокуратура – София. 

NOVA отправи покана за интервю с прокурорите, постановили тези откази. Но тя не беше уважена. 

Колата е била собственост на испанско търговско дружество, което го е било отдало на лизинг на физическо лице. „Викаха ме в „Икономическа полиция“ и се оказа, че това дружество има още 6-7 коли. Явно става въпрос за схема“, твърди Васил Димитров. 

„Най-вероятно на лизинг е купена колата. Има такава схема. Прекъсват се вноските и плащането и с други документи пристига в България“, обяснява Павликянов. 

Оказва се, че именно това е и една от най-новите измамни схеми. Внасянето на лизингови коли от чужбина и продажбата им у нас. Вече са регистрирани над 50 случая на внесени лизингови коли от чужбина в страната, отбелязват и от националната полиция.  

„Схемата е такава, че примерно лица с нисък социален статус ги вкарват в определена държава. Регистрират се на адрес, имат социални осигуровки, че работят -  и след няколко месеца това лице си купува два или три лизингови автомобила. След това тези коли се докарват у нас и след това явно имат различни схеми, за да ги реализират на пазара“, подчерта Свилен Трифонов, началник сектор „Престъпления с МПС”- ГДНП.

Една част от колите са за продажби, а други отиват в автоморгите за части. „Преди месец в две автоморги намерихме 200 коли от други държави, които бяха разглобени“, допълни Трифонов. 

Обсъжда се и създаването на единен международен регистър на лизинговите коли, за да се затвори и тази възможност за измами. За да не попаднете в подобна схема, правете щателни проверки при покупката на автомобил, съветват от полицията. И имайте едно на ум, ако цената е силно занижена.

„Когато този автомобил е закупен за сума два пъти по ниска от пазарната – това би трябвало да обърне внимание собствениците. Не може кола на 50 хиляди евро да я вземат за 26 хиляди евро“, категоричен е Павликянов. 

Семейство Димитрови остават без колата, спестяванията си и без каквото и да било обезщетение. Но не само заради това са разочаровани. „Тъй като ние сме граждани на Република България, все пак прокуратурата трябва да защитава гражданите си“, твърдят те. 

Източник: Nova.bg    
измама с коли лизингови автомобили крадени автомобили измамни схеми автокъщи Ботевград прокуратура КАТ Испания автоморги
