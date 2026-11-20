Протест в „Дружба 2“ срещу продължителното прекъсване на топлоподаването

Жители на пета част на „Дружба 2“ протестираха заради липсата на парно от 28 август и поредното отлагане на ремонта.

Топлоподаването, първоначално планирано за възстановяване на 2 ноември, вече се очаква до 30 ноември.

Протестиращите блокираха кръстовище в квартала, а движението беше възстановено около 19:10 ч.

Протест в „Дружба 2“ срещу продължителното прекъсване на топлоподаването Източник: БТА

Жители на пета част на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха за втори път срещу „Топлофикация София“ заради прекъснатото от 28 август топлоподаване и многократното отлагане на срока за възстановяването му. Движението на кръстовището на улиците „Димитър Пешев“ и „Обиколна“, което протестиращите блокираха, беше възстановено към 19:10 ч.

Участниците в протеста блокираха кръстовището, като преминаваха по пешеходните пътеки. Движението на частни превозни средства беше спряно, но се пропускаха превозните средства на градския транспорт.

Миналата седмица беше заявено намерение за блокиране на булевард „Цариградско шосе“ при „Горублянско ханче“, но Столичната община не е разрешила блокадата.

След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

Топлоподаването в пета част на „Дружба 2“ е прекъснато заради мащабен ремонт на мрежата. Първоначално услугата трябваше да бъде възстановена на 2 ноември, но оттогава срокът е отлаган няколко пъти. Обявеният в момента краен срок е 30 ноември.

На протеста присъства и кметът на район „Искър“ Петко Краев.