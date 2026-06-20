България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

Г рупата за финансово действие (FATF) обяви, че България е изпълнила в значителна степен Плана за действие за излизане от т.нар. "сив списък“ на организацията. Решението беше официално оповестено след пленарното заседание на FATF в Париж, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Според организацията страната ни е постигнала съществен напредък в изпълнението на ангажиментите си за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са необратими.

Българската делегация на заседанието беше водена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че България е изпълнила всички мерки, заложени в Плана за действие, и е готова да демонстрира резултатите от извършените реформи.

"Страната ни ще продължи и занапред усилията на всички нива за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма", е подчертал министър Найденов пред участниците във форума.

Какво отчита FATF

В официалното си съобщение FATF припомня, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент на високо равнище да работи съвместно с организацията и с Комитета на Съвета на Европа MONEYVAL за повишаване ефективността на националния режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На заседанието през юни 2026 г. FATF е взела предварително решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и е насрочила оценка на място, която да потвърди устойчивостта на реформите и продължаващия политически ангажимент за тяхното прилагане.

Основните реформи

Според FATF България е предприела редица ключови мерки, сред които: