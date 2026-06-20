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България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са необратими

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 12:43
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари
Източник: iStock/GettyImages

Г рупата за финансово действие (FATF) обяви, че България е изпълнила в значителна степен Плана за действие за излизане от т.нар. "сив списък“ на организацията. Решението беше официално оповестено след пленарното заседание на FATF в Париж, съобщиха от Министерството на правосъдието. 

Според организацията страната ни е постигнала съществен напредък в изпълнението на ангажиментите си за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са необратими.

Българската делегация на заседанието беше водена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че България е изпълнила всички мерки, заложени в Плана за действие, и е готова да демонстрира резултатите от извършените реформи.

"Страната ни ще продължи и занапред усилията на всички нива за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма", е подчертал министър Найденов пред участниците във форума.

Какво отчита FATF

В официалното си съобщение FATF припомня, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент на високо равнище да работи съвместно с организацията и с Комитета на Съвета на Европа MONEYVAL за повишаване ефективността на националния режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На заседанието през юни 2026 г. FATF е взела предварително решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и е насрочила оценка на място, която да потвърди устойчивостта на реформите и продължаващия политически ангажимент за тяхното прилагане.

Основните реформи

Според FATF България е предприела редица ключови мерки, сред които:

  • изпълнение на национална стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез всеобхватен план за действие;
  • отстраняване на оставащи технически несъответствия в нормативната рамка;
  • въвеждане на базиран на риска надзор върху оператори на пощенски парични услуги, обменни бюра и агенти на недвижими имоти;
  • създаване на механизми за контрол при навлизането на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи;
  • -арантиране на точността и актуалността на информацията за действителните собственици в Търговския регистър;
  • внедряване на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки;
  • подобряване на разследванията и наказателното преследване по дела за изпиране на пари, включително свързани с корупция и организирана престъпност;
  • засилване на политиката по конфискация на незаконно придобито имущество;
  • осигуряване на паралелни финансови разследвания при случаи на тероризъм;
  • преодоляване на пропуски в правната рамка за целевите санкции, свързани с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение;
  • въвеждане на риск-базиран мониторинг на организации с нестопанска цел, уязвими на злоупотреби за финансиране на тероризъм.
Редактор: Надежда Неменски
Източник: Агенция "Фокус"    
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