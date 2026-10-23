България

8 кораба за 18 дни: Ескалацията на атаките в Черно море застрашава сигурността на България и Румъния

Серията от инциденти с търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на двете държави от НАТО превръща Черно море в гореща зона на военен риск

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 17:24
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С амо за 18 дни общо осем търговски кораба са били поразени или са попаднали в сериозни инциденти, свързани с удари с дронове в западната част на Черно море край бреговете на България и Румъния. Тревожната серия започна на 5 октомври с потъването на товарния кораб „Royad Mammadov“ в румънската изключителна икономическа зона, превозващ украинско зърно от Измаил за Италия, при което загинаха двама моряци, а 11 бяха спасени. Инцидентите продължиха с пълна сила и достигнаха критична точка на 23 октомври със случая с кораба „Хорив“ край Констанца, където един моряк загина, трима изчезнаха, а девет бяха спасени.

Под прицела на дроновете: Колко безопасно е вече Черно море?

Само ден след първия случай войната по море достигна и българската изключителна икономическа зона. На 6 октомври плаващият под флага на Того кораб „Alfa Watan“ и плаващият под флага на Палау „Able“ бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. „Alfa Watan“ получи тежки поражения и потъна, а „Able“ бе сериозно повреден след избухнал пожар, като екипажът му от 18 души бе спасен. Седмица по-късно последваха нови два удара, но вече значително по-близо до българското крайбрежие. На 13 октомври „Chelsea 3“ бе атакуван от три въздушни дрона на 17 морски мили източно от Бяла, а почти едновременно корабът „HS Dignity“ бе поразен от дрон на същото разстояние източно от Шабла и потъна, като 11 души от екипажа останаха в неизвестност.

Дронове удариха търговски кораби в български води

Ескалацията продължи бързо и в румънски води, като на 14 октомври танкерът „Yara J“ съобщи за пожар на едва 8-10 морски мили югоизточно от Сулина, което означава, че се е намирал вътре в 12-милната зона на румънското териториално море. По-малко от 12 часа по-късно корабът „Wine Trader“ бе ударен от три дрона на 13 морски мили от Сулина, при което седем моряци изчезнаха. Всичко това кулминира в новия инцидент от 23 октомври с 43-годишния кораб за превоз на руда и петрол „Хорив“, който бе поразен на 13 морски мили от Констанца по време на преход от Турция към Сулина.

Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам

Най-тревожната тенденция в случващото се е географското приближаване на атаките към бреговете на България и Румъния. Докато първият удар в българската зона бе на 70 морски мили навътре в морето, последвалите атаки се случиха на едва 17 морски мили — непосредствено до границата на териториалното море. В румънски води инцидентите вече достигнаха самите териториални води на страна от Алианса. Това превръща случващото се от локален транспортен проблем в директно предизвикателство пред националната сигурност на държавите членки на ЕС и НАТО.

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моряци варна
моряци варна
моряци варна
моряци варна

Докато Украйна и източници от НАТО обвиняват Русия за серията от атаки с цел подкопаване на корабоплаването край украинските, дунавските и молдовските пристанища, българските власти запазват по-предпазлива позиция, настоявайки за откриване на отломки от дронове за категорично определяне на извършителя. В същото време икономическият ефект вече е осезаем, тъй като застрахователните разходи скочиха рязко, а редица корабособственици започнаха да избягват региона. София и Букурещ вече предприеха мерки за засилване на наблюдението с помощта на съюзнически самолети P-8 Poseidon и безпилотни апарати, настоявайки пред НАТО за изграждането на постоянна съвместна операция за защита на корабоплаването в Черно море.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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