Свят

ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния

Европейският съвет определи нападенията срещу граждански и търговски кораби, включително в изключителните икономически зони на България и Румъния, като неприемливи

16 октомври 2026, 22:04
ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images
  • Европейският съвет призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море след удари по плавателни съдове в българската и румънската икономическа зона.
  • Лидерите на ЕС определиха нападенията срещу граждански и търговски кораби като нарушение на международното морско право.
  • ЕС предупреди, че руските удари по пристанища и зърнена инфраструктура застрашават световната продоволствена сигурност, и подкрепи укрепването на коридорите за износ на украинско зърно.

Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби в Черно море, се посочва в заключенията от двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително плаващи под флага на държави от ЕС, като например неотдавнашните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море, са неприемливи и представляват сериозно нарушение на международното и морското право, включително на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). За да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията, Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби в Черно море. Съветът припомня значението на мерките, насочени към по-нататъшно укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна, които са от жизненоважно значение за устойчивия износ на зърно, се допълва в заключенията.

Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море. Като взема на прицел селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове, като блокира морските пътища и унищожава съоръжения за съхранение на зърно, Русия отново превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност, по-специално в Африка, Азия и Близкия изток, заявяват лидерите на ЕС.

 

Източник: БТА Николай Желязков    
Европейски съвет Черно море безопасно корабоплаване руски удари продоволствена сигурност украинско зърно международно морско право икономическа зона коридори на солидарността нападения срещу кораби
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

The New York Times: Кейти Захария е отстранена от поста говорител на Белия дом

The New York Times: Кейти Захария е отстранена от поста говорител на Белия дом

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния

ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

България Преди 23 минути

Разследващите ще установяват собствеността, екипажа, маршрута и товара на плавателния съд, както и евентуално съпричастните лица

Илияна Йотова: Време е институциите да работим заедно, за да преведем България през кризите

Илияна Йотова: Време е институциите да работим заедно, за да преведем България през кризите

Президентски избори Преди 1 час

Владимир Путин

Владимир Путин: По границата с Украйна се създава „зона сигурност“

Свят Преди 2 часа

Руският президент заяви, че създаването ѝ ще продължи независимо от бъдещите разговори с Киев

Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин

Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин

Свят Преди 2 часа

След телефонен разговор с папа Лъв XIV Кремъл съобщи, че Русия е готова да сътрудничи за доставянето на храни и медицински материали за цивилното население

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

България Преди 3 часа

Децата са 83,2% от заболелите, като най-много случаи са отчетени във Враца, Плевен и Ловеч

Израелският министър на външните работи Израел Кац

От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти

България Преди 3 часа

Жалбите се отнасят до задържания след три мисии през октомври миналата година и април и май тази година. Твърденията за малтретиране са предмет на разследване

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Свят Преди 3 часа

Украинският президент заяви, че средствата от продажбите ще постъпват в Русия и ще подпомагат финансирането на войната срещу Украйна

Складът на "Сиела Норма" АД, където се съхраняват машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

България Преди 4 часа

Според ръководителя на проекта Александър Станев интересът е бил значително по-голям при предишен подобен преглед преди шест месеца

,

„Мислеха, че умирам“: Хилъри Клинтън проговори за припадъка си и атаките на Тръмп

Любопитно Преди 5 часа

Бившият държавен секретар на САЩ се върна към драматичния си припадък на възпоменателната церемония за 11 септември и разкритикува медийната атака срещу здравето ѝ

<p>Тръмп заплаши с удар по дълбоко заровения ядрен обект &bdquo;Пикакс Маунтин&ldquo; в Иран</p>

Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Свят Преди 5 часа

Американският президент заяви, че Вашингтон търси начин да не допусне Техеран да се сдобие с атомна бомба, но изключи използването на ядрено оръжие от страна на САЩ

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

България Преди 5 часа

Буреносният облак премина през района на лясковските села, а проливният дъжд направи пътищата мокри и хлъзгави

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Свят Преди 5 часа

С бума на тази индустрия все повече хора се притесняват от екологичните последици от тези огромни сгради – от техния изглеждащ ненаситен глад за вода и енергия до топлината и шума, които произвеждат

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

България Преди 5 часа

Българската звезда на Олимпиакос получи 77% от гласовете в ежегодната анкета, след като миналия сезон събра 44%.

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

България Преди 5 часа

Разследващите трябва да установят обстоятелствата около случая, без към момента да е ясно дали твърденията са потвърдени

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

България Преди 6 часа

Халил Летифов заяви, че партията е подала сигнал до прокуратурата за конкретни договори и настоява за обяснения пред парламента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

ФИФА ще разследва Наградата за мир, връчена на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Световната футболна централа започва проверка на решенията на Джани Инфантино. Сред тях е и спорната Награда за мир, връчена на Доналд Тръмп, след като правозащитници алармираха за възможно нарушение на правилата за политическа неутралност

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Марта Вачкова: Искам внучето ми да се радва на живота, но да не се доверява толкова лесно като мен

Edna.bg

Марта Стюарт преобразява любимия си аксесоар: Когато стилът срещне практичността

Edna.bg

Кой ще плати сметката за бюджетния дефицит

Nova.bg

Кейти Захария напусна поста говорител на Белия дом седмица след назначението си

Nova.bg