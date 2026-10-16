ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния

Европейският съвет призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море след удари по плавателни съдове в българската и румънската икономическа зона.

Лидерите на ЕС определиха нападенията срещу граждански и търговски кораби като нарушение на международното морско право.

ЕС предупреди, че руските удари по пристанища и зърнена инфраструктура застрашават световната продоволствена сигурност, и подкрепи укрепването на коридорите за износ на украинско зърно.

Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби в Черно море, се посочва в заключенията от двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително плаващи под флага на държави от ЕС, като например неотдавнашните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море, са неприемливи и представляват сериозно нарушение на международното и морското право, включително на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). За да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията, Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби в Черно море. Съветът припомня значението на мерките, насочени към по-нататъшно укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна, които са от жизненоважно значение за устойчивия износ на зърно, се допълва в заключенията.

Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море. Като взема на прицел селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове, като блокира морските пътища и унищожава съоръжения за съхранение на зърно, Русия отново превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност, по-специално в Африка, Азия и Близкия изток, заявяват лидерите на ЕС.