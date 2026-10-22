България

НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури

Студен фронт носи обилни дъждове над 35 литра на квадратен метър и гръмотевици в Югоизточна България. В събота ни чака рязко сутрешно застудяване

22 октомври 2026, 10:38
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Н ИМХ предупреждава за значителни валежи в части от страната в петък. Съботната сутрин нощните температури ще паднат почти до нулата.

За Хасково и Кърджали в петък е обявена втора степен на опасност (оранжев код) за порои над 35 mm и гръмотевични бури.

Карта на предупрежденията за 23 октомври (НИМХ)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасно време в общо 5 области в Южна и Югоизточна България:

Оранжев код е обявен за областите Хасково и Кърджали: Очакват се значителни по количество валежи, надхвърлящи 35 mm, придружени от силни гръмотевични бури и рязко усилване на вятъра.

Жълт код е обявен за Ямбол, Бургас и Смолян: Прогнозират се значителни валежи между 30 и 35 mm, гръмотевици и усилване на вятъра.

Препоръка към гражданите: При оранжев код съществува повишен риск от локални наводнения, внезапно повишаване на нивата на реките и деретата, както и затруднения в транспорта. Шофьорите да карат с повишено внимание заради аквапланинг и намалена видимост.

Обща прогноза за страната в петък (23.10)

През денонощието над страната ще преобладава облачно време с валежи на много места.

Интензивни валежи: По преминаващия студен фронт в отделни райони в Централна и Източна България валежите ще са значителни, а в югоизточните - съпроводени и с гръмотевични бури.

Застудяване: Северозападният вятър ще се усили и с него ще нахлуе хладен въздух. Дневните температури ще претърпят значителен срив спрямо четвъртък, по-осезаем в Северна България.

Подобрение вечерта: До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.

Прогнозата за събота (24.10)

В събота облачността бързо ще намалее над цялата страна (най-късно в Североизточна България).

Сутринта ще бъде много студена - с минимални температури между 1° и 6° (в Източна България до 10°-12°) и мъгли в котловините. През деня вятърът ще отслабне и дневните температури слабо ще се повишат.

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