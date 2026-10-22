НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури

Н ИМХ предупреждава за значителни валежи в части от страната в петък. Съботната сутрин нощните температури ще паднат почти до нулата.
За Хасково и Кърджали в петък е обявена втора степен на опасност (оранжев код) за порои над 35 mm и гръмотевични бури.
Карта на предупрежденията за 23 октомври (НИМХ)
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасно време в общо 5 области в Южна и Югоизточна България:
Оранжев код е обявен за областите Хасково и Кърджали: Очакват се значителни по количество валежи, надхвърлящи 35 mm, придружени от силни гръмотевични бури и рязко усилване на вятъра.
Жълт код е обявен за Ямбол, Бургас и Смолян: Прогнозират се значителни валежи между 30 и 35 mm, гръмотевици и усилване на вятъра.
Препоръка към гражданите: При оранжев код съществува повишен риск от локални наводнения, внезапно повишаване на нивата на реките и деретата, както и затруднения в транспорта. Шофьорите да карат с повишено внимание заради аквапланинг и намалена видимост.
Обща прогноза за страната в петък (23.10)
През денонощието над страната ще преобладава облачно време с валежи на много места.
Интензивни валежи: По преминаващия студен фронт в отделни райони в Централна и Източна България валежите ще са значителни, а в югоизточните - съпроводени и с гръмотевични бури.
Застудяване: Северозападният вятър ще се усили и с него ще нахлуе хладен въздух. Дневните температури ще претърпят значителен срив спрямо четвъртък, по-осезаем в Северна България.
Подобрение вечерта: До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.
Прогнозата за събота (24.10)
В събота облачността бързо ще намалее над цялата страна (най-късно в Североизточна България).
Сутринта ще бъде много студена - с минимални температури между 1° и 6° (в Източна България до 10°-12°) и мъгли в котловините. През деня вятърът ще отслабне и дневните температури слабо ще се повишат.