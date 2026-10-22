Иран съобщи за седем повредени танкера в Ормузкия проток

Иранската държавна телевизия съобщи, че седем петролни танкера са били повредени при атаки или морски мини в Ормузкия проток. Информацията засега не е потвърдена независимо.

При нападение срещу саудитското летище „Крал Фахд“ са загинали двама души, а осем са ранени. Индия осъди атаките срещу Саудитска Арабия.

Иран представи нови дронове „Араш“ с бойна глава от 100 кг. Междувременно израелски войници убиха цивилен със специални потребности в Южна Сирия, а представител на ООН призова за икономически натиск върху Израел заради действията му в палестинските територии.

Iran says 7 tankers were damaged in the Strait of Hormuz, and other Mideast news - SFGate https://t.co/98UOxqfJci — Sollencia (@Sollencia) October 22, 2026

Иранската държавна телевизия съобщи в четвъртък, че седем петролни танкера са били атакувани или са се натъкнали на морски мини през нощта в Ормузкия проток. Ако информацията бъде потвърдена, това може да се окаже най-големият брой плавателни съдове, повредени в протока за един ден от началото на войната с Иран на 28 февруари, посочва Associated Press .

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Иранската държавна телевизия: Седем петролни танкера са повредени в Ормузкия проток

Иранската държавна телевизия съобщи, че седем петролни танкера са се запалили и са били повредени през нощта срещу четвъртък, след като са били атакувани или са се натъкнали на морски мини в Ормузкия проток.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде най-големият брой плавателни съдове, повредени в протока в рамките на един ден от началото на войната с Иран на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха съвместни удари срещу Иран.

Позовавайки се на изявление на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, иранската медия съобщи, че четири от танкерите са били атакувани и са се запалили, докато прехвърляли петрол. Други три са били повредени и обездвижени, след като се натъкнали на морски мини.

В материала се отправя и предупреждение, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция може да атакува американски военни бази в региона, ако САЩ се опитат да осигурят преминаването на петролни танкери през други участъци на протока.

По време на войната Корпусът на гвардейците на ислямската революция редовно атакуваше американски военни бази в държави от Персийския залив.

Правителството на Йемен предупреждава, че митинги в подкрепа на бунтовниците хути могат да станат мишена

Министерството на отбраната на Йемен заяви в четвъртък, че митингите и мобилизационните мероприятия на подкрепяните от Иран бунтовници хути ще се смятат за легитимни военни цели. Ведомството предупреди жителите на районите под контрола на хутите да не участват в тях.

Съобщението беше публикувано в социалните мрежи и се смята за сериозна ескалация на противопоставянето срещу хутите, както и срещу цивилното население, живеещо в контролираните от тях райони. Проправителствените на хутите митинги редовно се провеждат в петък, свещения ден за молитва в исляма.

Умишлените нападения срещу цивилни могат да представляват военно престъпление.

Митингите и това, което хутите наричат „културни курсове“, са сред основните инструменти на подкрепяната от Иран групировка за мобилизиране на нейни привърженици и бойци. В изявлението на Министерството на отбраната се посочва, че хутите използват подобни събирания, за да мобилизират деца за участие в бойни действия.

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Броят на загиналите при удара срещу саудитско летище нарасна до двама

Саудитската служба за гражданска авиация съобщи в четвъртък, че броят на загиналите при нападението срещу международното летище „Крал Фахд“ предишната вечер е нараснал до двама.

По данни от изявлението жертвите са саудитски гражданин и индийски гражданин, живеещ в кралството. Още осем души са били ранени при атаката, извършена късно в сряда.

Саудитските власти не съобщиха кой стои зад нападението, нито предоставиха допълнителни подробности. Хутите също не са публикували изявление по случая.

Летище „Крал Фахд“, разположено в източната част на страната близо до Бахрейн и Катар, вече е било атакувано на фона на по-широка вълна от ракетни удари и нападения с други снаряди на хутите срещу големи саудитски летища.

В четвъртък индийското Министерство на външните работи заяви, че ударите срещу саудитското летище и енергийната инфраструктура на страната са „напълно неприемливи“, и призова те незабавно да бъдат прекратени.

При нападението срещу летището са били ранени и двама индийски граждани. Друг индийски гражданин е пострадал при удар срещу нефтеното находище „Шайба“ на компанията Aramco.

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Сириец с увреждания е убит при операция на израелските сили

Цивилен със специални потребности е бил убит в четвъртък по време на операция на израелските сили в село Джамла, в южната сирийска провинция Дараа, съобщи сирийската държавна информационна агенция САНА.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта на мъжа. Израелската армия заяви, че войниците са „забелязали заподозрян, който се приближавал към тях, и са предприели процедура за задържането му“.

„Заподозреният продължил да се приближава към войниците, които отвърнали с огън по него, за да отстранят заплахата“, се казва в изявлението. От армията добавиха, че случаят се разглежда.

След свалянето на бившия сирийски президент Башар Асад при светкавична офанзива на сирийските бунтовници през декември 2024 г. Израел установи контрол над буферна зона в Южна Сирия, наблюдавана от ООН, и продължава да я окупира.

Село Джамла не се намира в окупираната от Израел зона, но израелските сили често навлизат и в райони извън нея.

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Представител на ООН призова за икономически натиск върху Израел

Специалният докладчик на ООН за Западния бряг и Ивицата Газа призова индонезийците да използват икономическото влияние на страната си, за да окажат натиск върху Израел да прекрати действията, които тя определи като незаконни в палестинските територии.

Франческа Паола Албанезе заяви пред Световната конференция за творческата икономика през 2026 г., че една „справедлива икономика“ трябва да се придържа към водената от палестинците кампания за бойкот, изтегляне на инвестициите и санкции.

По думите ѝ това означава да се избягва използването на услуги или закупуването на стоки, които подкрепят израелската икономика.

Специалният докладчик разкритикува и участието на Индонезия в създадения от САЩ Съвет за мир.

Индонезия, която е страната с най-голямо население сред държавите с преобладаващо мюсюлманско население, отдавна е твърд поддръжник на палестинците.

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Иран показа нови дронове

Иранската държавна телевизия показа в четвъртък десетки военни дронове, за които твърди, че са по-мощни и по-усъвършенствани от предишните модели.

В репортажа бяха показани дроновете в подземно съоръжение. Според медията новата версия на безпилотния апарат „Араш“ вече разполага с бойна глава с тегло 100 килограма, два пъти по-мощна от предишната.

Началникът на иранската армия генерал Амир Хатами беше цитиран на сайта на държавната телевизия да казва, че Иран е „достигнал значително ниво на зрялост в областта на дроновете и безпилотните системи като цяло“. По думите му в бъдеще ще бъдат представени още безпилотни апарати.