Свят

Иран съобщи за седем повредени танкера в Ормузкия проток

Според иранската държавна телевизия четири танкера са се запалили след атаки, а други три са били повредени от морски мини

22 октомври 2026, 16:14
Ормузкия проток
Ормузкия проток   
Източник: БТА
  • Иранската държавна телевизия съобщи, че седем петролни танкера са били повредени при атаки или морски мини в Ормузкия проток. Информацията засега не е потвърдена независимо.
  • При нападение срещу саудитското летище „Крал Фахд“ са загинали двама души, а осем са ранени. Индия осъди атаките срещу Саудитска Арабия.
  • Иран представи нови дронове „Араш“ с бойна глава от 100 кг. Междувременно израелски войници убиха цивилен със специални потребности в Южна Сирия, а представител на ООН призова за икономически натиск върху Израел заради действията му в палестинските територии.

Иранската държавна телевизия съобщи в четвъртък, че седем петролни танкера са били атакувани или са се натъкнали на морски мини през нощта в Ормузкия проток. Ако информацията бъде потвърдена, това може да се окаже най-големият брой плавателни съдове, повредени в протока за един ден от началото на войната с Иран на 28 февруари, посочва Associated Press.

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

  • Иранската държавна телевизия: Седем петролни танкера са повредени в Ормузкия проток

Иранската държавна телевизия съобщи, че седем петролни танкера са се запалили и са били повредени през нощта срещу четвъртък, след като са били атакувани или са се натъкнали на морски мини в Ормузкия проток.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде най-големият брой плавателни съдове, повредени в протока в рамките на един ден от началото на войната с Иран на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха съвместни удари срещу Иран.

Позовавайки се на изявление на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, иранската медия съобщи, че четири от танкерите са били атакувани и са се запалили, докато прехвърляли петрол. Други три са били повредени и обездвижени, след като се натъкнали на морски мини.

В материала се отправя и предупреждение, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция може да атакува американски военни бази в региона, ако САЩ се опитат да осигурят преминаването на петролни танкери през други участъци на протока.

По време на войната Корпусът на гвардейците на ислямската революция редовно атакуваше американски военни бази в държави от Персийския залив.

Правителството на Йемен предупреждава, че митинги в подкрепа на бунтовниците хути могат да станат мишена

Министерството на отбраната на Йемен заяви в четвъртък, че митингите и мобилизационните мероприятия на подкрепяните от Иран бунтовници хути ще се смятат за легитимни военни цели. Ведомството предупреди жителите на районите под контрола на хутите да не участват в тях.

Съобщението беше публикувано в социалните мрежи и се смята за сериозна ескалация на противопоставянето срещу хутите, както и срещу цивилното население, живеещо в контролираните от тях райони. Проправителствените на хутите митинги редовно се провеждат в петък, свещения ден за молитва в исляма.

Умишлените нападения срещу цивилни могат да представляват военно престъпление.

Митингите и това, което хутите наричат „културни курсове“, са сред основните инструменти на подкрепяната от Иран групировка за мобилизиране на нейни привърженици и бойци. В изявлението на Министерството на отбраната се посочва, че хутите използват подобни събирания, за да мобилизират деца за участие в бойни действия.

Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Саудитска Арабия удариха проирански групировки, Иран спря три петролни танкера

  • Броят на загиналите при удара срещу саудитско летище нарасна до двама

Саудитската служба за гражданска авиация съобщи в четвъртък, че броят на загиналите при нападението срещу международното летище „Крал Фахд“ предишната вечер е нараснал до двама.

По данни от изявлението жертвите са саудитски гражданин и индийски гражданин, живеещ в кралството. Още осем души са били ранени при атаката, извършена късно в сряда.

Саудитските власти не съобщиха кой стои зад нападението, нито предоставиха допълнителни подробности. Хутите също не са публикували изявление по случая.

Летище „Крал Фахд“, разположено в източната част на страната близо до Бахрейн и Катар, вече е било атакувано на фона на по-широка вълна от ракетни удари и нападения с други снаряди на хутите срещу големи саудитски летища.

В четвъртък индийското Министерство на външните работи заяви, че ударите срещу саудитското летище и енергийната инфраструктура на страната са „напълно неприемливи“, и призова те незабавно да бъдат прекратени.

При нападението срещу летището са били ранени и двама индийски граждани. Друг индийски гражданин е пострадал при удар срещу нефтеното находище „Шайба“ на компанията Aramco.

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува съюзници на САЩ

  • Сириец с увреждания е убит при операция на израелските сили

Цивилен със специални потребности е бил убит в четвъртък по време на операция на израелските сили в село Джамла, в южната сирийска провинция Дараа, съобщи сирийската държавна информационна агенция САНА.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта на мъжа. Израелската армия заяви, че войниците са „забелязали заподозрян, който се приближавал към тях, и са предприели процедура за задържането му“.

„Заподозреният продължил да се приближава към войниците, които отвърнали с огън по него, за да отстранят заплахата“, се казва в изявлението. От армията добавиха, че случаят се разглежда.

След свалянето на бившия сирийски президент Башар Асад при светкавична офанзива на сирийските бунтовници през декември 2024 г. Израел установи контрол над буферна зона в Южна Сирия, наблюдавана от ООН, и продължава да я окупира.

Село Джамла не се намира в окупираната от Израел зона, но израелските сили често навлизат и в райони извън нея.

Иран извърши най-масираната атака срещу Израел и страните от Залива

  • Представител на ООН призова за икономически натиск върху Израел

Специалният докладчик на ООН за Западния бряг и Ивицата Газа призова индонезийците да използват икономическото влияние на страната си, за да окажат натиск върху Израел да прекрати действията, които тя определи като незаконни в палестинските територии.

Франческа Паола Албанезе заяви пред Световната конференция за творческата икономика през 2026 г., че една „справедлива икономика“ трябва да се придържа към водената от палестинците кампания за бойкот, изтегляне на инвестициите и санкции.

По думите ѝ това означава да се избягва използването на услуги или закупуването на стоки, които подкрепят израелската икономика.

Специалният докладчик разкритикува и участието на Индонезия в създадения от САЩ Съвет за мир.

Индонезия, която е страната с най-голямо население сред държавите с преобладаващо мюсюлманско население, отдавна е твърд поддръжник на палестинците.

Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона (ОБЗОР)

  • Иран показа нови дронове

Иранската държавна телевизия показа в четвъртък десетки военни дронове, за които твърди, че са по-мощни и по-усъвършенствани от предишните модели.

В репортажа бяха показани дроновете в подземно съоръжение. Според медията новата версия на безпилотния апарат „Араш“ вече разполага с бойна глава с тегло 100 килограма, два пъти по-мощна от предишната.

Началникът на иранската армия генерал Амир Хатами беше цитиран на сайта на държавната телевизия да казва, че Иран е „достигнал значително ниво на зрялост в областта на дроновете и безпилотните системи като цяло“. По думите му в бъдеще ще бъдат представени още безпилотни апарати.

Източник: Associated Press    
Близък изток Иран Ормузки проток петролни танкери хути Саудитска Арабия Израел Сирия дронове Корпус на гвардейците на ислямската революция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев отговори на критиките: Това е само началото

Радев отговори на критиките: Това е само началото

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове

Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

biss.bg
11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама загинаха в тежка катастрофа край Каварна

Двама загинаха в тежка катастрофа край Каварна

България Преди 38 минути

По първоначални данни шофьор на товарен автомобил е загубил контрол над превозното средство

Акулата, наречна Букани, плува в канал в южнокорейски град Пусан

Застрашена акула отново влезе в канал в Южна Корея

Любопитно Преди 1 час

Властите в Пусан укрепиха преградите, след като триметровата акула се върна във водния път. Експерти свързват по-честата поява на акули край страната със затоплянето на океана

Млад мъж на 31 години е в кома след падане от скеле в Брезник

Млад мъж на 31 години е в кома след падане от скеле в Брезник

България Преди 2 часа

Падналият веднага е бил транспортиран до болницата в Перник

Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

България Преди 2 часа

Има индикации за въздушно презареждане на изтребители

Марк Зукърбърг е изправен пред рекордните 12,5 милиарда долара данъчна сметка

Марк Зукърбърг е изправен пред рекордните 12,5 милиарда долара данъчна сметка

Свят Преди 2 часа

Шефът на Meta заплаши да продаде имението си за 110 млн. долара и да напусне Калифорния, за да не загуби контрола върху империята си заради новия данък върху богатите

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Парите ни Преди 3 часа

Според Димитър Хаджидимитров браншът не е могъл да поеме рязкото поскъпване, а цената у нас вече изцяло зависи от международните пазари

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Президентски избори Преди 3 часа

Проучването отчита повишаване на заявената готовност за участие в изборите

<p>&bdquo;Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми&ldquo;: Сестрата на Матю Пери с&nbsp;изповед за погребението му</p>

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

Свят Преди 3 часа

Нов филм разкрива незабравимата последна среща на звездите от хитовия сериал, прегърнали ковчега на актьора, и защо никой от тях не събра сили да застане пред камерите

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

България Преди 3 часа

По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

България Преди 3 часа

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Парите ни Преди 4 часа

Инспекторите на приходната агенция провериха 10 магазина за парфюми и козметика за един ден и откриха пет нарушения. Проверка, започнала с онлайн поръчка, продължава

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Ще продължи ли доминацията на Сините или Зелените ще обърнат хода на събитията?

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

Любопитно Преди 4 часа

51-годишният Том Паркър Боулс разкрива как се е променило отношението към майка му от мрачните 90 години до днес и за какво продължават да спорят зад затворените врати

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Свят Преди 4 часа

Депутати от управляващата Социалистическа партия и опозиционната Демократическа партия си размениха обиди, а опозицията блокира трибуната

NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

Любопитно Преди 4 часа

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

България Преди 4 часа

Предложението на министър-председателя Румен Радев за въвеждане на единен учебник по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика предизвика остра реакция сред академичната общност

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Ким Кардашиян: От русалка до Мистик – най-бляскавите ѝ Хелоуин трансформации

Edna.bg

Виктория Бекъм не позволява на дъщеря си да носи грим в училище

Edna.bg

Радев отхвърли обвиненията за репресии срещу кметове на ДПС и заяви, че не е време за аматьори на върха на държавата

Nova.bg

ЕП предлага разполагане на европейска военноморска операция в Черно море

Nova.bg