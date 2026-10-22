България

Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Няколко часа по-късно той беше освободен

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 22 октомври 2026, 10:46
Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние
НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури

НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури
Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов

Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов
Как измамници източват банкови сметки и теглят кредити чрез заразен телефон

Как измамници източват банкови сметки и теглят кредити чрез заразен телефон
ДПС сезира прокуратурата за предполагаем политически натиск върху кмета на Белица

ДПС сезира прокуратурата за предполагаем политически натиск върху кмета на Белица
Стефан Белчев: Целта е България да свали дефицита под 3% до 2029 г.

Стефан Белчев: Целта е България да свали дефицита под 3% до 2029 г.
Бизнесът за високите цени: Нямаме драстични надценки, проблемът е родното производство

Бизнесът за високите цени: Нямаме драстични надценки, проблемът е родното производство
Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

К метът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит тази сутрин. С него е бил и адвокатът му, потвърдиха от ДПС за NOVA.

Няколко часа по-късно Мюмюн е освободен.

Сутринта полицейски служители са влезли в Общината, след което го отвели до дома му, а в последствие - в районното управление. 

Задържаха за разпит кмета на Кърджали

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка", заяви Ерол Мюмюн, след като излезе от сградата на Районното управление на полицията, където бе ограден от симпатизанти, дошли да го подкрепят, предаде БНР.

"Мисля че функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на гражданите на Република България, а не да оказва репресии по различен повод и МВР да се ползва и третира като бухалка за разчистване на сметки и политически разправи, което, още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство".

По думите му заради "управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата когато няма хляб, дайте на хората зрелище". И допълни: "Случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".

Ерол Мюмюн коментира и съобщението на регионалния пресцентър, отнасящо се до отвеждането му: "Не знам какво са ви казали полицията. Полицията тази сутрин дойде в кабинет и ми казаха, че ще бъда задържан за срок до 24 часа, оказах пълно съдействие, разбира се. Като аз не съм юрист, не знам какви са процесуалните действия...как трябва да следват. И ми казаха, че ще отидем до Центъра на спешна помощ, да ме освидетелстват, след което ще бъда откаран в районното, за да бъда задържан, за срок от 24 часа".

Преди да се качи обаче на специализирания автомобил на МВР, му е казано, че има друга заповед и трябва да се посети неговия дом и да се направи обиск.

"Без да ми се покажат необходимите документи, без да има поемни лица, без да има адвокати", подчерта Ерол Мюмюн. По думите му полицаите са казали: "Ние просто изпълняваме заповеди съгласно закона за МВР". Според него, това не е случай на неотложност и затова трябва да се поеме отговорност политическа или длъжностна".

От ДПС по-рано призоваха гражданите да се съберат пред Областната дирекция на МВР в Кърджали в подкрепа на кмета.

„Приятели, съграждани, арестуван е кметът на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн! Събираме се пред ОДМВР – Кърджали в негова подкрепа!“, написаха от партията в публикация в социалните мрежи.

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

По неофициална информация Ерол Мюмюн е бил задържан за разпит по проверка на "Криминална полиция". Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване.

Преди пет месеца Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Пред сградата на полицията в града се събраха симпатизанти на ДПС, част от депутатите и кметове. Те определиха това, което се случва в Кърджали, като репресия. 

"Кметът на Кърджали е бил отведен от кабинета си, извършени са обиски в дома му и в момента е в районното полицейско управление", каза за БТА заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри, която също е пред полицията в Кърджали. Тя посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

„Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на „Движението за права и свободи“ (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн“, подчерта Сабри.

Тя попита това ли е правовата държава и „така ли ще работи - с натиск и репресии“.

„Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват“, попита още Сабри.

  • Кой е Ерол Мюмюн

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Управление на човешките ресурси“, където придобива бакалавърска и магистърска степен.

Професионалният му път започва в Агенцията за държавни вземания, след което работи на различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали. По-късно прекарва около 15 години в банковия сектор, като заема и ръководни позиции.

Политическата му кариера е свързана с ДПС. В периода 2015 - 2019 г. е общински съветник в Кърджали и оглавява постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет.

През 2023 г. ДПС го издига за кмет на Кърджали. На местните избори през октомври той печели още на първия тур с 60,25% от гласовете. Встъпва в длъжност на 8 ноември 2023 г.

Мюмюн е и председател на общинската организация на ДПС в Кърджали. От 2024 г. заема поста заместник-председател на партията.

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това че са осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

От 09:30 ч. Ревански е в сградата на бургаския затвор, където се намира следственият арест. Малко по-късно там е доведен и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Очаква се още днес прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка задържане под стража, която да се гледа в съда още днес, преди изтичане на 72-та часа.  Разпитите на още хора продължават и към този момент.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината. Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, ДПС/Facebook; Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева; БНР    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

biss.bg
Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Парите ни Преди 16 минути

Според Димитър Хаджидимитров браншът не е могъл да поеме рязкото поскъпване, а цената у нас вече изцяло зависи от международните пазари

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

България Преди 53 минути

По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

Любопитно Преди 1 час

51-годишният Том Паркър Боулс разкрива как се е променило отношението към майка му от мрачните 90 години до днес и за какво продължават да спорят зад затворените врати

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Свят Преди 1 час

Депутати от управляващата Социалистическа партия и опозиционната Демократическа партия си размениха обиди, а опозицията блокира трибуната

NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

Любопитно Преди 1 час

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

България Преди 1 час

Предложението на министър-председателя Румен Радев за въвеждане на единен учебник по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика предизвика остра реакция сред академичната общност

<p>Изборни измами в САЩ: Ще бъдат ли наказани служители за спорни бюлетини?</p>

Администрацията на Тръмп засилва натиска срещу предполагаеми изборни измами, демократите отвръщат със съдебен иск

Свят Преди 1 час

Министерството на правосъдието съобщи за 113 обвинени в 20 щата по "Операция Защита на вота". Ключовият сблъсък е федералното искане Калифорния да спре преброяването на над 20 000 бюлетини от предполагаеми неграждани.

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

Свят Преди 1 час

Между 150 и 200 магазина са били разграбени при сблъсъците през миналия уикенд, а около 200 души са арестувани. Нови демонстрации срещу високите разходи за живот са планирани в цялата страна

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

България Преди 1 час

Председателят на КРИБ и президент на Хювефарма получи престижното отличие лично от вицепремиера Александър Пулев

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

България Преди 1 час

Проект на резолюция поставя въпроса за ескалацията на атаките срещу корабоплаването, сигурността на региона и риска за световните доставки на храни. България е сред държавите, пряко засегнати от напрежението

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

България Преди 2 часа

Договорът за Зона 3 обхваща „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Васил Терзиев съобщи, че общината е спестила над 81 млн. евро от тази зона и общо над 220 млн. евро за столичани

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

България Преди 2 часа

Тежкият случай на домашно насилие се е разиграл в столичения квартал „Люлин 5“. Жената е с животозастрашаваща черепно-мозъчна травма

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Свят Преди 2 часа

Рим и Мадрид ще възстановят пълното прилагане на шенгенските правила след дипломатическото напрежение, възникнало заради миграционния натиск

След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

България Преди 2 часа

След като стюардесите ни спечелиха признанието на Victoria's Secret в TikTok, пилотът на Lufthansa Марио Бакалов припомни забавна среща в небето. Супермоделът Миранда Кър лично взела телефона му, за да заснеме перфектното селфи по време на полет

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

България Преди 2 часа

Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията

<p>Украйна разкри тайните на руския &bdquo;Филин&ldquo;</p>

Запознайте се с новата руска крилата ракета „Филин“ - обсег от 1200 км, 3D-принтирани части и китайска навигационна система

Свят Преди 3 часа

Украинското разузнаване е установило американски и китайски части в електрониката на оръжието и посочва тенденция към стандартизиране на системите за ракети и дронове

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Нова защитена територия в Трънско

sinoptik.bg
1

Канарата е най-високият водопад в Средна гора

sinoptik.bg

След скандалния развод: София Буш днес е приятелка с предполагаемите любовници на Чад Майкък Мъри

Edna.bg

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Edna.bg

ЕП предлага разполагане на европейска военноморска операция в Черно море

Nova.bg

Реформата в АПИ: Съкращават 420 служители и им дават опция за работа в други структури

Nova.bg