Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

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Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

К метът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит тази сутрин. С него е бил и адвокатът му, потвърдиха от ДПС за NOVA.

Няколко часа по-късно Мюмюн е освободен.

Сутринта полицейски служители са влезли в Общината, след което го отвели до дома му, а в последствие - в районното управление.

Задържаха за разпит кмета на Кърджали

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка", заяви Ерол Мюмюн, след като излезе от сградата на Районното управление на полицията, където бе ограден от симпатизанти, дошли да го подкрепят, предаде БНР.

"Мисля че функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на гражданите на Република България, а не да оказва репресии по различен повод и МВР да се ползва и третира като бухалка за разчистване на сметки и политически разправи, което, още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство".

По думите му заради "управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата когато няма хляб, дайте на хората зрелище". И допълни: "Случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".

Ерол Мюмюн коментира и съобщението на регионалния пресцентър, отнасящо се до отвеждането му: "Не знам какво са ви казали полицията. Полицията тази сутрин дойде в кабинет и ми казаха, че ще бъда задържан за срок до 24 часа, оказах пълно съдействие, разбира се. Като аз не съм юрист, не знам какви са процесуалните действия...как трябва да следват. И ми казаха, че ще отидем до Центъра на спешна помощ, да ме освидетелстват, след което ще бъда откаран в районното, за да бъда задържан, за срок от 24 часа".

Преди да се качи обаче на специализирания автомобил на МВР, му е казано, че има друга заповед и трябва да се посети неговия дом и да се направи обиск.

"Без да ми се покажат необходимите документи, без да има поемни лица, без да има адвокати", подчерта Ерол Мюмюн. По думите му полицаите са казали: "Ние просто изпълняваме заповеди съгласно закона за МВР". Според него, това не е случай на неотложност и затова трябва да се поеме отговорност политическа или длъжностна".

От ДПС по-рано призоваха гражданите да се съберат пред Областната дирекция на МВР в Кърджали в подкрепа на кмета.

„Приятели, съграждани, арестуван е кметът на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн! Събираме се пред ОДМВР – Кърджали в негова подкрепа!“, написаха от партията в публикация в социалните мрежи.

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

По неофициална информация Ерол Мюмюн е бил задържан за разпит по проверка на "Криминална полиция". Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване.

Преди пет месеца Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Пред сградата на полицията в града се събраха симпатизанти на ДПС, част от депутатите и кметове. Те определиха това, което се случва в Кърджали, като репресия.

"Кметът на Кърджали е бил отведен от кабинета си, извършени са обиски в дома му и в момента е в районното полицейско управление", каза за БТА заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри, която също е пред полицията в Кърджали. Тя посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

„Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на „Движението за права и свободи“ (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн“, подчерта Сабри.

Тя попита това ли е правовата държава и „така ли ще работи - с натиск и репресии“.

„Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват“, попита още Сабри.

Кой е Ерол Мюмюн

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Управление на човешките ресурси“, където придобива бакалавърска и магистърска степен.

Професионалният му път започва в Агенцията за държавни вземания, след което работи на различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали. По-късно прекарва около 15 години в банковия сектор, като заема и ръководни позиции.

Политическата му кариера е свързана с ДПС. В периода 2015 - 2019 г. е общински съветник в Кърджали и оглавява постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет.

През 2023 г. ДПС го издига за кмет на Кърджали. На местните избори през октомври той печели още на първия тур с 60,25% от гласовете. Встъпва в длъжност на 8 ноември 2023 г.

Мюмюн е и председател на общинската организация на ДПС в Кърджали. От 2024 г. заема поста заместник-председател на партията.​

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това че са осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

От 09:30 ч. Ревански е в сградата на бургаския затвор, където се намира следственият арест. Малко по-късно там е доведен и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Очаква се още днес прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка задържане под стража, която да се гледа в съда още днес, преди изтичане на 72-та часа. Разпитите на още хора продължават и към този момент.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината. Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.