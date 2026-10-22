Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Н ова безкомпромисна битка за неприкосновеност очаква зрителите на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Отборите на Канарите и Ураганите ще се впуснат в поредица от индивидуални дуели за сила, ловкост и съобразителност. В тях ще се включат победители от сблъсъци межди доскорошни съплеменници, стари врагове, както и наскоро формирани съперничества.

Източник: NOVA

Междувременно в Резиденцията и Изолатора ще продължи разделението между коалициите, както и сформирането на нови съюзи, а изненадващо събитие може да постави бъдещето на цяло едно племе под въпрос.

Източник: NOVA

Ще успеят ли Ураганите да постигнат нова победа на Арената? Накъде ще поеме капитанът на Канарите Йордан и ще има ли продължение на сагата между Марио и Юлия, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.