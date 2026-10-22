Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов

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В ременно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Божидар Божанов. Предложението е на прокурор от Софийската градска прокуратура.

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Искането е необходимо, за да продължи наказателното производство срещу депутата пред Софийския градски съд. Делото е спряно с определение на съда от 1 септември 2026 г. заради имунитета на народния представител.

С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Божидар Божанов е обявен за народен представител. След като полага клетва на 30 април, той придобива имунитет, поради което съдът спира наказателното производство срещу него.

Божанов е подсъдим за престъпление по служба по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от прокуратурата.

Обвинителният акт срещу него е внесен на 1 октомври 2025 г. На 28 април 2026 г. Софийският градски съд връща делото на Софийската градска прокуратура.

Божанов: Още днес се отказвам от имунитета си

След протест на прокуратурата с определение от 22 юни 2026 г. Софийският апелативен съд връща делото в градския съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Продължаването на наказателното производство срещу Божидар Божанов е възможно след разрешение от Народното събрание или при писмено съгласие на самия народен представител.

С пост във Facebook профила си Божанов заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си. Той обвини държавното обвинение във „включване в изборите”.

„Прокуратурата пак се включва в изборите. Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори.

Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поискан. Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда и затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне.

Само че главният прокурор Ваня Стефанова, в последния си работен ден (от утре встъпва новият временен главен прокурор) и 3 дни преди президентските избори, решава, че е подходящ момент да ми поиска имунитета. За да се превърне в новина - едва ли някой все още помни, че това е онова абсурдно дело.

Предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи.

Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент”, гласи постът на Божанов.

Това е вторият път, в който имунитетът му е поискван. През 2025 г. депутатът сам се отказа от него. Обвинението тогава срещу него беше, че в качеството му на министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка през 2022 година е нарушил служебните си задължения.