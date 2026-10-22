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Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

Има индикации за въздушно презареждане на изтребители

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 16:12
Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море
Източник: iStock

Д ва самолета-цистерни Airbus A330 - единият на френските въздушни сили, а другият от Многонационалната флота на НАТО за въздушно презареждане, прелетяха над Черно море край България. Това показват данни на Itamilradar, предава "Фокус".

Френският самолет е излетял от Истр, докато самолетът-цистерна на НАТО от Кьолн.

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Има индикации за въздушно презареждане на изтребители, които не се виждат в публичните платформи за проследяване. Това е показател за въздушните операции на НАТО в региона, два дни след приключването на учението "Steadfast Noon".

Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) е многоцелеви военен самолет, разработен на базата на пътническия Airbus A330-200. Той е предназначен за зареждане на други самолети с гориво във въздуха, стратегически транспорт на войници и товари, както и за медицинска евакуация. Основното му предимство е, че може да изпълнява различни задачи в рамките на една мисия, без да се налага предварително преоборудване.

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A330 MRTT разполага с капацитет за около 111 тона гориво и може да зарежда различни типове военни самолети, включително F-16, F-35A и транспортни C-17, както и Eurofighter, Rafale, Gripen и F/A-18. 

Освен като летяща цистерна машината може да превозва до 300 пътници или военен персонал. Товарната му палуба позволява транспортирането на военни палети и други товари с посочван капацитет от около 37 до 45 тона.

Самолетът е дълъг 58,8 метра, с размах на крилете 60,3 метра. Максималното му излетно тегло при стандартната версия достига около 233 тона, а при по-новите варианти е предвидено увеличение. Максималната скорост е приблизително 880 км/ч, а далечината на полета при определени конфигурации може да надхвърли 14 800 км.

Самолетите участват и в многонационалния флот MRTT на НАТО, който позволява на няколко европейски държави да използват съвместно въздушни цистерни и транспортни самолети. Сред участниците са Нидерландия, Германия, Белгия, Норвегия, Люксембург, Чехия и Финландия.

Благодарение на съчетанието от голям горивен капацитет, далечина на полета и транспортни възможности A330 MRTT има ключова роля за въздушните операции на НАТО и неговите партньори. Самолетът позволява на изтребители да остават по-дълго във въздуха и да действат на по-голямо разстояние от базите си.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Airbus A330 MRTT НАТО Въздушно презареждане
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