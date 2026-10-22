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„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

51-годишният Том Паркър Боулс разкрива как се е променило отношението към майка му от мрачните 90 години до днес и за какво продължават да спорят зад затворените врати

22 октомври 2026, 14:43
„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си
Източник: Getty Images

„Преведох майка си през истински ад, а днес все още се караме за глупости.“ В това болезнено откровено изповедание 51-годишният Том Паркър Боулс разкрива неподправената истина за живота в сянката на британската корона, спомените от адските за Камила 90 години и непоколебимия ѝ стил да „продължава напред без оплаквания“.

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Подкастът на Габриела Пийкок 'Don't Judge Me' („Не ме съди“) посрещна като гост Том Паркър Боулс - плод от първия брак на кралица Камила с капитан Ендрю Паркър Боулс и кръстник на самия крал Чарлз III. Писател, специализиран в гастрономията, и кулинарен критик, 51-годишният син на кралицата също така говори откровено за майка си, съобщава Hola!.

Габриела, нутриционист и основател на GP Nutrition, не избегна трудните теми и попита Том как се е чувствал от това, че обществеността е имала „толкова твърдо мнение“ за майка му. Той отговори откровено: „Това, че сега всички са любезни, не означава, че не помним, че тогава, през 90-те години, нещата бяха доста неприятни“.

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Том похвали устойчивостта на майка си и, без да я споменава пряко, припомни самия начин на поведение, присъщ за самата кралица Елизабет II, казвайки: „Имало е моменти, които не са били толкова прекрасни, но майка ми просто продължава напред, в чист английски стил: „Никога не се оплаквай, никога не давай обяснения, и напред“. При затворени врати Том разкрива, че те са като всяко друго семейство и дори признава, че се кара с майка си, въпреки статута ѝ на кралица. „Все същото е. Все още се караме за глупости“.

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Днес Том поддържа изключително близка връзка с майка си, но признава, че я е превел „през ада“ в тийнейджърските си години, вкарвайки се в „всякакви неприятности“.

„Господи, беше забавно... колкото и химически индуцирана да е била част от това тогава. Изобщо не съжалявам за нищо от това. Това, за което съжалявам, е, че преведох родителите си през ада и че ме хванаха да го правя“, заяви той.

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Когато го помолиха да опише настоящия си живот с три думи в края на разговора, Том се пошегува, че „не е зле“, но бързо подчерта привилегированото си положение като син на кралицата. „Роден съм с късмет. Роден съм привилегирован. Никога не го забравям“, сподели бащата на две деца в тийнейджърска възраст, Лола и Фреди, от бившата си съпруга Сара Байс.

Отношенията на Камила с бившия ѝ съпруг Ендрю Паркър Боулс

По време на разговора Том спомена и отношенията на майка си с баща си, Ендрю Паркър Боулс, въпреки че са добре известни добрите отношения, които поддържат помежду си, както и тези на баща му както с крал Чарлз III, така и с принцеса Ана, на която е личен приятел. Той каза: „Майка ми и баща ми, въпреки че са се женили повторно и всичко останало, все още са много близки“.

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Изявлението за развода на Камила през 1995 г. също говореше за „трайно приятелство“ в края на техния 21-годишен брак. Официалното съвместно изявление, издадено чрез техните адвокати по онова време, гласеше следното: „По време на нашия брак винаги сме имали тенденция да следваме доста различни интереси, но през последните години водихме напълно отделен живот. Това стигна дотам, че споделяме много малко съвместни интереси, и взехме решението, че разводът е най-доброто и за двама ни. Раздалечихме се до такава степен, че с изключение на нашите деца и едно трайно приятелство, едва остават съвместни интереси между нас. Ето защо взехме решението да поискаме развод. Това решение беше взето съвместно и с добри чувства“.

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