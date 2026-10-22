Марк Зукърбърг е изправен пред рекордните 12,5 милиарда долара данъчна сметка

Г лавният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е водил подробни преговори с борда на директорите на технологичния гигант за изнасяне от Калифорния, ако щатът приеме „Предложение 40“ 5-процентов данък върху богатството на милиардерите. Това би могло да го принуди да ликвидира огромни пакети от акции, според нов финансов документ.

Социалната мрежа направи разкритията за заплахите на Зукърбърг да разпродаде имота си за 110 милиона долара в Пало Алто и да се регистрира като пребиваващ извън „Златния щат“ в документ от 109 страници, подаден в Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) в сряда. Той разкрива за първи път притесненията на милиардера относно това как данъкът върху богатството може да го лиши от контрола върху компанията, която е основал.

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От Meta пишат в документа, че по време на поредица от разговори с борда Зукърбърг е заявил, че данъкът върху нетното му състояние от приблизително 250 милиарда долара - който би могъл да достигне данъчна сметка от 12,5 милиарда долара - би го принудил да продава акции, отслабвайки правото си на глас.

Повечето от огромното богатство на Зукърбърг идва от неговия дял от 13% в Meta, който включва специализирани акции от клас B, даващи му мажоритарни права на глас като акционер.

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„Г-н Зукърбърг отбеляза, че от 2013 г. насам е получавал само 1 долар годишна заплата за услугата си като главен изпълнителен директор на компанията, и заяви, че ако трябва да плати такъв данък чрез продажба на обикновените си акции от клас B, данъчното задължение може да бъде достатъчно голямо, за да намали правото му на глас в компанията до приблизително 53%“, се казва в документа.

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Разговорите относно „Предложение 40“ са се засилили през юли, когато Зукърбърг многократно е изразявал загриженост относно „Предложение 40“ пред лидери като Робърт М. Кимит, водещ независим директор на Meta - казвайки, че данъкът върху богатството ще „засегне способността му да остане жител на Калифорния и да плати всеки начислен му данък, ако стане закон“.

Неговите адвокати са изпратили писмо на 3 август до специална комисия на борда с искане за преразглеждане на споразумението за възнаграждението му, което отчасти да увеличи ликвидността му в случай на огромна данъчна сметка - задействайки седмици преговори за това как да се преразгледа заплащането му.

Зукърбърг е настоявал, че възнамерява да пусне имота си в Пало Алто за 110 милиона долара на пазара до средата на септември, за да установи местожителство другаде преди изборите на 3 ноември, и е казал на директорите, че не иска продължителни преговори, в случай че данъкът върху богатството се разпростре и в други юрисдикции.

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„Г-н Зукърбърг заяви намерението си да остане в компанията в близко бъдеще, но отбеляза, че предвид предстоящото гласуване по Предложение 40 в Калифорния и личните му обстоятелства, той ще трябва да започне да предприема стъпки до средата на септември, за да установи местожителство извън Калифорния до средата на октомври. Той очакваше да информира ръководството за тези стъпки веднага след предстоящата среща на Борда, че ще предприеме действия да напусне Калифорния“, се казва още в документа.

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Компанията подробно описа план за рекапитализация и дивиденти, предназначен да гарантира, че Зукърбърг ще остане начело в централата на компанията в Менло Парк, което включва отделяне на нови акции от клас C.