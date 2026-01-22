Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Н а 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.