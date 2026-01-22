България

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

22 януари 2026, 15:21
Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст
Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен
Делото

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран
БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки
Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция
Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор
Заради обилния снеговалеж: Затвориха прохода Троян-Кърнаре за камиони

Заради обилния снеговалеж: Затвориха прохода Троян-Кърнаре за камиони

Н а 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Румен Радев Оставка на президента Държавен глава Илияна Йотова Президентска институция Обръщение към народа Конституционен съд Напускане на поста 23 януари Вицепрезидент
Последвайте ни

По темата

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Свят Преди 24 минути

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Свят Преди 1 час

Медицински прецедент: Рецидив на онкологично заболяване се появи 48 години след успешната операция на пациента

Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

България Преди 1 час

Направеният на място тест е показал наличие на канабис и метадон в организма на водача

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Финландия, заедно с Полша, разполага с най-голямата артилерия в Европа

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Любопитно Преди 1 час

Докато разговаряше с Алекс Купър в епизода на „Call Her Daddy“ в сряда, бившата първа дама призна, че е голям „привърженик на терапията“

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Свят Преди 2 часа

Той отправи предупреждение към "Хамас"

Пари и успех чакат три китайски зодии

Пари и успех чакат три китайски зодии

Любопитно Преди 2 часа

Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

Свят Преди 2 часа

Фондът Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ще подкрепя проекти в енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура на страната

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

България Преди 2 часа

Има сигнали и за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно Преди 2 часа

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Свят Преди 2 часа

"Зеленски има само едно нещо. Доналд Тръмп", заяви президентът в широкообхватното си интервю

Снимката е илюстративна

Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

Свят Преди 2 часа

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК

<p>90% от възрастните в САЩ имат тази смъртоносна &bdquo;тиха болест&ldquo;</p>

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Свят Преди 2 часа

Цифрите рисуват мрачна картина: близо 90% от възрастните имат поне някаква форма на това често скрито, но смъртоносно заболяване

<p>Вълчев съобщи дали ще удължат&nbsp;междусрочната ваканция за учениците</p>

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

България Преди 2 часа

Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област, каза той

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 3 часа

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Свят Преди 3 часа

„Техният начин на живот вбесява гражданите на Иран, особено поколението Z в тяхната възрастова група, главно защото виждат как тези богати деца живеят – без отговорност за нищо, което правят“

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

По стъпките на Майкъл Дъглас... и Никол Кидман покори Антарктида

Edna.bg

Клинът се завръща – как да го носим стилно, без асоциации с 2000-те

Edna.bg

Прекратиха контролата на ЦСКА 1948 в Турция

Gong.bg

Рядко виждани бонуси във футбола

Gong.bg

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg